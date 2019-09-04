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貿易戰與經濟衰退疑慮打擊油、金屬行情 金價上漲

2019-09-04 08:34經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

國際原油期貨跌至一周低點，美國總統川普此前對中國發出嚴厲貿易警告，而美國8月製造業景氣也出現意外萎縮。黃金期貨上漲，因美中貿易戰以及英國和香港的政局動盪刺激避險買盤。銅價跌至2017年以來的最低點，因全球經濟放緩出現新證據，且美中貿易戰緩和的可能性降低。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油期貨跌至一周最低點

紐約原油期貨下跌2.1％。川普在推文中稱，如果中國拖時間到2020年美國大選後且自己又能成功連任，那麼中國會更難與美國達成貿易協議。

汽油期貨下跌也對原油構成拖累，此前颶風多利安危及美國東海岸，佛羅里達、卡羅萊納州等地紛紛發出疏散令。

紐約商品交易所，10月交割的WTI原油期貨下跌1.16美元，結算價報每桶53.94美元。 ICE期貨歐洲交易所，11月交割的布倫特原油結算價下跌40美分，收於每桶58.26美元，為兩周多以來的最低點。

汽油期貨大跌8.9％，結算價報每加侖1.4705美元，為2月以來的最低水平。

RJO期貨的高級市場策略師Phil Streible表示，期貨市場「看起來像經歷了一場大屠殺，基本面並不強勁」。他預測美國原油價格可能跌破每桶50美元。

●貴金屬：黃金攀升

據知情人士透露，在華盛頓拒絕北京延後周末加徵關稅的要求後，中國和美國官員目前難以就原定本月會晤繼續展開貿易磋商的安排達成共識。黃金還因為英國有關脫歐所引發的政治不確定性以及香港的抗議示威而獲得支撐。

紐約商品交易所12月交割黃金期貨價格上漲1.7%，收於每英兩1,555.90美元。Comex白銀期貨自2016年以來首次突破每英兩19美元，並創下三年多以來主力合約的最大漲幅。在紐約商業交易所，白金觸及2018年3月以來最高點；鈀金下跌。

INTL FCStone分析師Edward Meir表示，「隨時序邁入9月，市場將密切關注貿易形勢發展並從中獲取線索」，「香港的示威活動和全球債券殖利率的持續下降正在推動黃金攀升」。

●基本金屬：銅價跌至兩年低點

被視為經濟風向球銅已經從今年4月中旬的高點下滑了14%，因製造業景氣萎縮、主要經濟體閃爍衰退信號。

倫敦金屬交易所（LME）銅價下跌0.2%，結算價每公噸5,610美元。LME鉛、鎳、錫和鋅也下跌，鋁上漲。

紐約香港貿易戰金價
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