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本月中聯準會該不該繼續降息？決策官員仍不同調

2019-09-04 07:49經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國聯準會本月中旬將召開利率決策會議，外界普遍預期將會宣布繼續降息。不過聯準會利率決策官員目前的看法仍不同調，有人依舊堅持美國經濟相對強健不需要降息，有人主張應該大幅降息兩碼。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫。 路透
波士頓聯準銀行總裁羅森格倫。 路透
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聯準會利率決策會議的正式名稱為聯邦公開市場委員會（FOMC），今年具有FOMC投票權的波士頓聯準銀行總裁羅森格倫說，儘管有著被高度強調的風險，他認為美國經濟還是「相對強健」，無法認同立即需要降息。羅森格倫在上次的FOMC利率決策投票時就投了反對票，他的最新談話透出他有可能本月會繼續投下反對票。

羅森格倫在周二（3日）發表演講的講稿中提到，如果美國消費者開支繼續，全球經濟條件不再惡化，美國經濟成長很有可繼續維持2%成長，「工資和通貨膨脹逐漸上升，在我看來，不需要立即採取政策行動。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）同一天在不同場合接受訪問則是表示，17日、18日的利率會應該決議大幅降息50個基點（兩碼），以超過金融市場對降息預期的積極作為，來因應貿易戰對世界經濟結構帶來的廣泛影響。

布拉德今年在FOMC沒有投票權。聯準會主席鮑爾最近的談話顯示他對再次降息持開放態度，但沒有提供確切的時程和速度。

聯準會投票降息美國經濟

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