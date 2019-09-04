台股ADR除中華電外全垮 跟隨台股美股下挫

2019-09-04 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二除中華電信外都跌，台積電跌2.1%，跌幅甚於在台北交易股票。

台積電ADR高出台北股價的溢價減為2.9%。費城半導體指數跌1.8%。

美國和中國之間的貿易談判再次陷入膠著，美國製造業三年來首次出現收縮跡象，受此影響，標普500指數出現四個交易日以來首次下滑。

道瓊工業指數盤中一度下跌425點，之後收復部分跌幅，收盤跌285.26點，至26,118.02點，跌幅1.1%。標普500指數下跌20.19點，至2906.27點，跌幅0.7%。那斯達克綜合指數下跌1.1%至7874.16點。

台灣加權股價指數昨天跌76.64點，收10,558.21點。台積電跌 1.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.41 -2.89 69.50 -1.57

友達 AUO 7.92 -1.17 7.94 -0.24

中華電 CHT 109.27 +1.16 109.50 -0.21

台積電 TSM 261.24 -2.13 254.00 +2.85

聯電 UMC 12.90 -2.37 13.20 -2.28

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博