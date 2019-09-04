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貿易戰關稅生效首交易日 美股收低道瓊跌285點

道瓊跌285點 美中貿易連日程都喬不定 製造業景氣萎縮

2019-09-04 06:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國和中國之間的貿易談判再次陷入膠著，美國股市周二下跌。美國製造業三年來首次出現收縮跡象，推動美國公債上漲，美元走貶。

彭博報導，中國要求美國延後實施周日生效的加徵關稅政策，但遭到華府拒絕，令中美官員難以就貿易談判的日程安排達成一致。受此影響，標普500指數出現四個交易日以來首次下滑。

道瓊工業指數盤中一度下跌425點，之後收復部分跌幅，收盤跌285.26點，至26,118.02點，跌幅1.1%。標普500指數下跌20.19點，至2906.27點，跌幅0.7%。那斯達克綜合指數下跌1.1%至7874.16點。

供應管理協會（ISM）美國製造業8月採購經理人指數（PMI）降至49.1，表明製造業景氣萎縮，10年期美國公債殖利率應聲下滑，美元兌其他貨幣走低。這一數據與全球一系列疲軟的製造業數據如出一轍 ，加大Fed大幅降息的預期心理。

富時羅素全球市場研究董事總經理Alec Young表示，「美國製造業數據如果說明什麼問題的話，那就是新關稅公布的時機再糟糕不過了」，「不僅是對美中貿易協議的期望降低，他們甚至不能就見面的日期達成一致」 。

工業類跌1.4%，在標普500指數中11大類股跌幅最重。卡特彼勒(Caterpillar)下跌1.7%。波音跌2.7%。3M跌1.9%。

科技股跌1.3%，受在中國有很大營收曝險的晶片製造商拖累。費城半導體指數跌1.8%。

美中貿易連見面的日期都未能達成一致，投資人大失所望。路透
美中貿易連見面的日期都未能達成一致，投資人大失所望。路透
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