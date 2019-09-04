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關稅生效 製造業弱 美股道指9月首日跌285點

2019-09-04 04:47世界日報 記者張大仁／綜合報導

全球兩大經濟體開始對彼此商品加徵新關稅後，美國股市收跌。（美聯社）
全球兩大經濟體開始對彼此商品加徵新關稅後，美國股市收跌。（美聯社）
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在全球兩大經濟體開始對彼此商品加徵新關稅後，美國股市收跌，這是史上最難熬的9月第一個交易日；疲弱的製造業數據也削弱了投資人情緒。

道瓊工業平均指數下跌285.26點或1.08%收2萬6118.02點；史坦普500指數下跌20.19點或0.69%收2906.27點，那斯達克綜合指數下跌88.72點或1.11%收7874.16點。

美國供應管理協會(ISM)表示，自2016年初以來8月美國製造業活動首次出現萎縮，股市觸及盤中低點。道指一度下跌425.06點或1.6%，史指和那指也分別下跌1.2%和1.5%。

美國1日對各種中國商品加徵15%的關稅，而中國則從9月1日開始對美國產品加徵新的關稅。這是長期貿易戰中雙方最新的升級態勢。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「這增加了對是否可能談判的擔憂，」「市場很容易受到這些談判帶來的的痛苦和樂觀所影響。」

零售股普遍下跌。SPDR史坦普零售ETF下跌1.53%，其中Signet Jewelers下跌9.48%，而Guess下跌8.08%。

輝達和Skyworks Solutions等晶片製造商分別下跌1.99%和1.46%。波音和開拓重工的跌幅均超過1.6%，而蘋果則下跌1.46%。在一篇報導宣稱737 Max客機可能停飛至假日購物季之後，波音面臨壓力。

投資人擴大投資傳統更安全的資產，如黃金和長期國債。12月交割的黃金期貨漲幅超過1%。

在上周觸及歷史低點後，30年期國債殖利率成交於1.95%。10年期國債殖利率跌至1.47%。銀行股也因此下跌，美國商銀下跌1.6%，而J.P.摩根大通下跌1.18%，花旗集團下跌1.45%。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，這是「每個國家自求多福之際。9月走勢可能剛好在全球不確定性居最近高點開始。」「9月很有可能為今年底前走勢定調，也許會延伸至明年。」

自2018年初以來，美中兩國都對價值數千億元的商品加徵關稅，打擊了金融市場，惡化了商業和消費者的情緒。

川普總統表示，儘管緊張局勢加劇，但雙方官員仍計畫本月稍晚時舉行會晤。

北京2日在世界貿易組織(WTO)就美國進口關稅向華盛頓提起訴訟。中國聲稱最新一輪關稅違反了兩國領導人在日本大阪達成的共識。

波音北京華盛頓大阪

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