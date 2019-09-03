專家：基於這考量 蘋果不推口袋型小iPhone

2019-09-03 23:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



據專家分析，若果粉還巴望蘋果公司本月發表一款小巧、口袋型iPhone，可能要大失所望了。

財經新聞網站MarketWatch報導，近年來蘋果智慧手機螢幕尺寸愈來愈大，但仍有不少果粉想要輕薄短小、可輕易放入牛仔褲口袋的手機。這種渴望強烈到有人製作一支稱為「被禁的iPhone SE2」YouTube影片，在EverythingApplePro頻道上播放，已吸引250萬人次點閱、3.6萬人按讚和3,400則評論。就一支不存在的手機來說，可謂引起很大的共鳴。

影片中描述的這支假想iPhone造型優美輕巧，果粉稱之為「SE2」，即如今已停產的SE第二代，機身長度不滿5吋、寬度僅2.5吋，尺寸和重量比目前旗艦iPhone（XR和XS Max）小、輕40%。但若採用全螢幕無邊框設計，這款可放進口袋的小巧手機螢幕仍有大約5吋大。

但事實上，通常相當可靠的蘋果小道消息網站都認為，蘋果執行長庫克10日在新品發表會上，不可能宣布這款SE2（或稱XE）。

這不是因為小手機沒市場需求。在「平板手機」（phablet）大行其道的今天，還是有一群果粉可望回到昔日小巧iPhone的年代。例如SE就是以舊款iPhone 4和5為藍本，死忠果粉堅稱那是蘋果歷年來最優美、使用最簡便的手機。但這款已推出近四年的手機在去年停產後，逐漸成為收藏品，目前在eBay可花大約250美元購得。

iPhone SE配備4吋螢幕，相形之下，目前的XS螢幕5.8吋大，XR有6.1吋，XS Max則大到6.5吋。這些最新機款充當影片播放機、遊戲機甚至電腦都很讚，卻無法輕易塞入牛仔褲袋或襯衫口袋。

一如往常，蘋果對這類市場傳聞都不予置評。

Forrester Research科技產業專家季雷特（Frank Gillett）說，智慧手機使用者當中，仍有一群中堅份子愛用小型手機。他表示，調查顯示，約15%的智慧手機使用人口想要螢幕5吋以下的手機。但他表示，未聽說蘋果醞釀推出小型iPhone，也不抱任何希望。

原因何在？答案是經濟因素考量。

季雷特解釋，如果15%的使用者表示想要一支小iPhone，或許只有大約10%會實際花錢去買。他說：「蘋果靠規模經濟壯大，不喜歡只有10%。」而且，現在手機使用者通常每三年才汰舊換新，實際市場規模對蘋果可能不夠大。

此外，假如蘋果想要製造一款採用全螢幕設計的小型手機，恐怕必須從頭開始設計，季雷特說「這得花上一整套的工程和設計成本，並建立起另一條製造供應鏈，所以他們不太可能這麼做 」。 他補充說，舊款SE基本上只是把較新的零組件，塞入iPhone 5的舊底盤。