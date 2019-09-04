歐盟監管科技業 緊盯AI

2019-09-04 00:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



即將在兩個月後上任的歐盟新領導階層，對美國科技公司的監督立場可能不會改變。候任的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）承諾，將在11月1日就任後的100天內，推出規範人工智慧（AI）及大數據應用的新法。

華爾街日報報導，范德賴恩及其領導的團隊，正在研究一些要求制定更嚴格規範的內部提議，從限制人臉辨識技術到建立一個數十億歐元的專用基金，以扶植歐洲科技產業。

范德賴恩7月發布的未來五年議程，包括氣候變遷、國防及法治等提案，其中特別著重於規範AI。根據議程，AI及大數據的新法規應遵循「歐洲的方式，在資料的流動及廣泛應用之間取得平衡，同時隱私、保密、安全及道德等方面維持高標準」。

此外，調查亞馬遜及臉書的歐盟競爭執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）預計將被拔擢為馮德萊恩的重要副手。

歐盟官員也建議，能限制人臉辨識技術的使用，並以法律規定企業要對所有機器人或演算法撥打的電話或聊天，加以標示。新立法還可能要求平台要為開始自主做決定的自我學習演算法負起法律責任。對於自動駕駛與醫療機器人的應用，可能設置資格認證系統。

科技巨擘表示基本上歡迎加強監管，但積極程度不同 。蘋果執行長庫克去年在布魯塞爾國際資料保護與隱私大會上提倡加強隱私管理；臉書則宣揚其管理網站內容的新措施；但正在開發人臉辨識技術的亞馬遜，則呼籲監管不應「太超過」。