OPEC增產 今年首見

2019-09-04 00:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



在沙烏地阿拉伯、奈及利亞等產油國帶動下，石油輸出國組織（OPEC）上月產量增加，為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今年初啟動新一輪減產行動以來首見，加上俄羅斯產量也增加、且需求展望疲弱，國際油價3日盤中跌逾2.2%。 圖／經濟日報提供 分享 facebook

根據彭博資訊的調查，OPEC 8月整體原油日產量增加20萬桶，攀抵2,999萬桶。沙國的日產量增加5萬桶至983萬桶，奈國的日產量也增加6萬桶至195萬桶，都是2016年初以來最高紀錄。俄國8月日產量也增至1,129.4萬桶，較減產承諾多10.4萬桶。

由於OPEC產量今年來首見增加，加上消息人士透露美中9月貿易談判的安排遭遇阻礙、多利安颶風可能侵襲美國，又引發需求憂慮，拖累國際油價3日盤中重挫，西德州中級原油10月期貨3日盤中跌3.7%至53.07美元，布蘭特11月原油期貨也跌2.2%，報每桶57.38美元。

沙國8月產量會增加，部分原因是民眾會開冷氣消暑、提高能源需求；奈國則從未兌現減產承諾，8月再度增產；俄國能源部長諾瓦克則已暗示會降低對減產協議的執行率，理由是經由Druzhba油管輸送的原油遭汙染，導致今年稍早的減產幅度超過承諾。

分析師指出，若美中貿易協商沒有進展、各地經濟數據疲軟、OPEC減產抬價的決心又出現裂痕，國際油價本周將難以上攻。OPEC+部分產油國9月12日將在阿布達比召開聯合監督委員會（JMMC），檢討穩定全球油市的進展，產油國接著將在12月於維也納召開全體會議，評估明年是否須採取行動。

不過，路透報導，沙國10月可能調高供應給亞洲客戶的輕原油官訂售價（OSP），每桶可能調漲40-50美分，阿拉伯超輕原油的價格最多每桶調高1美元。知情人士說，亞洲煉油廠上月中間餾分油業務的獲利增加，對產出較多這類油品的輕質原油帶來價格支撐效果。