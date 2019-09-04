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美製造業景氣萎縮 拉響警報

2019-09-04 00:35經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

美國8月製造業景氣陷入萎縮，為三年來首見，且訂單、生產和就業次指標全數下降，凸顯全球經濟成長趨緩和美中貿易戰升溫，衝擊美國製造商。

美國8月製造業景氣陷入萎縮，為三年來首見，且訂單、生產和就業次指標全數下降，凸顯...
美國8月製造業景氣陷入萎縮，為三年來首見，且訂單、生產和就業次指標全數下降，凸顯貿易戰衝擊。 美聯社
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圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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美國供給管理協會（ISM）公布，8月製造業指數為49.1，低於7月的三年低點51.2，為三年來首度低於代表景氣擴張的50。

根據報告，新訂單次指標降到逾七年低谷47.2，是2015年12月以來首次跌破50，生產次指標下滑到49.5，觸及2015年底以來最低點。反映海外需求的出口次指標報43.3，是2009年4月、即金融海嘯最嚴峻時期以來最低。

需求和生產雙降的衝擊蔓延到就業，就業次指標報47.4，是2016年3月來最低，可能代表6日非農就業報告中的製造業雇員數疲軟，前兩個月強勁表現戛然而止。

稍早出爐的Markit製造業採購經理人指數（PMI）最終值為50.3，為2009年9月來最低。

不只美國，世界各地最新製造業數據都顯示，美中貿易爭端對全球製造業的影響不斷擴大。華爾街日報報導，美中貿易戰不但損害到美國小企業的信心，也抑制亞洲工業大國的貿易，還衝擊歐洲以出口為導向的工廠。

WSJ對670多家小型企業調查顯示，美國小型企業8月信心下降至2012年11月來最低，40%受訪者預料未來12個月經濟會惡化，從7月的29%和一年前的23%大幅上升。

在亞洲，由於日本對中國8月出口大減，日本製造商上季資本支出為兩年來首度下滑；南韓8月數據也呈現類似情況；台灣、印尼8月製造業活動都減緩。歐洲製造業降溫情形最明顯的是出口大國德國。

跨國企業正苦思如何抵銷因加徵關稅而上漲的成本，而圍繞著美中貿易談判不確定性，讓企業難以制定計畫。日企和和韓企透露，加稅影響最大的是中國工廠採購的高科技零件和原料，如日本汽車零件和南韓半導體。

南韓金融海嘯

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