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831無差別暴打後 港府「平息暴亂」的下齣劇本

美股早盤大跌300點 美中貿易戰仍無解

2019-09-03 21:50經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美股3日早盤、9月第一個交易日大跌逾250點，原因仍是美中貿易戰愈演愈烈。

道瓊指數3日盤初即重摔300點，跌幅達到1.1%，標普500與那斯達克綜合指數的跌幅分別為0.7%及0.5%。華府在1日對中國大陸產品加徵15%關稅，北京也提出反制措施。

知情人士透露，在華府拒絕北京希望延後9月1日起加徵關稅的要求後，美中官員難以針對原定本月舉行的貿易談判時程安排達成共識。美中貿易磋商缺乏進展，衝擊投資人信心。

路透。
路透。
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