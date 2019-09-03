美股這張圖驚現賣出訊號 喇叭型態意味大跌當前？

2019-09-03 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美國投資分析網站NorthmanTrader創辦人兼首席市場策略師亨利克（Sven Henrich）表示，美股正釋放賣出訊號，因為標普500指數的技術線型出現「喇叭型態」（megaphone），顯示市場正邁向大跌。

CNBC網站報導，許多市場觀察人士已留意到，標普500指數的這種喇叭型態已自2018年中逐漸成形，這種型態的形成是因為市場波動加劇，擴大楔形。

亨利克上周四（8月29日）接受CNBC電視節目訪問時表示，其實仔細觀察，在這個喇叭型態中又出現新的型態，即上升三角形。技術分析師利用上升三角形來追蹤上漲趨勢，並且藉由判斷該型態被突破的方式來確認其走勢。

亨利克表示：「8月所發生的情況是，上升楔形實際上跌破下檔，這是一種…經典的警訊。因此市場必須要修復它，否則就會面臨進一步下跌的風險。」

在亨利克撰寫的書中，所謂的「修復」是標普500指數必須要突破喇叭型態的上方趨勢線，讓這條趨勢線成為新的支撐線，才能迎來「大幅上漲」。

不過亨利克警告，其中仍有許多出差錯的空間。他說：「我們認為未來數月內VIX有可能上升至28-30。」VIX為俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數。

亨利克表示：「VIX現有的型態顯示這是可能發生的。我們可能會出現可進場的下跌情況。除此以外，舉例來說，如果（標普500指數）跌破2,700點，將開始冒著這種型態變得更活躍的風險，而最終目標會是2,100 點。」

這代表標普500指數將從上周五的2,926.46點再往下跌28%左右。亨利克說，雖然這聽起來很驚人，但市場實際上已為這樣的論點提供一些佐證。

亨利克表示：「債市已發出警訊。美國10年期公債殖利率已跌至2016年美國大選時的水準。全球也有九個主要經濟體已陷入衰退或瀕臨衰退。」

亨利克警告說，這也就是導致股市波動愈來愈「強烈」的原因，只要美中貿易爭端拖得愈久，股市環境的風險就會加大。他說：「我認為市場變得愈來愈不耐煩。市場希望這獲得解決…隨著我們見到，例如歐洲目前幾乎瀕臨衰退，市場將失去耐心。」