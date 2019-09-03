美銀美林 投資人可開始押注美中達成貿易協議

2019-09-03 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



美銀美林利率和外匯策略主管David Woo表示，現在是投資人開始考慮押注貿易協議的好時機，建議買進澳幣和韓元，賣出日圓，以及為美債殖利率回升做好準備。

David Woo接受彭博電視採訪時說，儘管現階段美中兩國甚至在安排貿易談判方面尚無共識，但他依然相當樂觀，預測美國總統川普將尋求和中國達成協議，避免美國2020年11月總統大選之前經濟減速。

如果美中很快能達成協議，他建議賣出日圓，買進在貿易戰中受傷最重的澳幣和韓元。他說，目前處於極低水平的澳幣，有望在美中達成貿易協議時成為表現最突出的貨幣之一。

David Woo說：「諷刺的是，愈多人認為經濟衰退即將到來，川普就會愈希望和中國敲定協議，」並因此提高川普的勝選機率。

曾任職於國際貨幣基金（IMF）的David Woo援引歷史經驗指出，過去50年來美國只有一名總統在第一個任期的最後一年遇到經濟衰退，凸顯領導人會竭盡所能防止衰退發生。避免經濟衰退的邏輯也適用於川普，意味他將有「強烈的動機」設法與中國敲定貿易協議。