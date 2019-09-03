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美元指數刷新今年高點 因貿易談判不確定性升高

2019-09-03 17:46經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美元。本報資料照片
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美中貿易談判會議安排的不確定性支撐美元需求，美元3日盤中升抵逾兩年高點；投資人預期歐洲央行下周將降息，歐元兌美元跌至28個月最低；英國脫歐僵局加劇，衝擊英鎊跌落1.20美元關卡，為2016年10月以來最低。

知情人士說，在華府1日對中國大陸課徵新關稅後，美中兩國官員目前難以就預定本月舉行的美中貿易談判會議安排達成共識。

美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數3日盤中勁升0.44%至99.353，再度刷新今年高點。彭博美元現貨指數3日盤中則漲0.2%，攀抵2017年5月以來最高，連續第七個交易日走升，為今年3月以來最長漲勢。

X-Chainge董事兼共同創辦人崔戴爾（Nick Twidale）表示，避險交易無疑是帶動美元最近走強的因素之一，隨著貿易戰造成的持續不確定性，預計此一趨勢將維持至年底。

歐元兌美元盤中跌至1.0935美元，為2017年5月中旬以來最弱，因為市場預期歐洲央行下周將降息20個基點的機率已高達83%。歐洲央行目前的基準利率為負0.40%。隨著經濟成長舉步蹣跚以及德國製造業陷入衰退，歐洲央行幾乎已承諾要祭出貨幣政策刺激方案，包括新的量化寬鬆在內。

英鎊兌美元貶至1.1959美元，跌落2016年10月以來最低，當時英鎊在一場閃電崩跌中急貶至1.1491美元。為阻止首相強森追求無協議脫歐，英國國會議員準備就第一階段的阻撓計畫進行表決。

新加坡華僑銀行（OCBC）的分析師說，由於歐元與英鎊受到明確的負面壓力，買美元的需求將持續增強。

脫歐英國

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