裁員潮席捲倫敦金融城 大批高檔單車遭棄置

2019-09-03 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



英國財經媒體Financial News報導，近年來倫敦金融城（the City）遭裁員潮衝擊，已意外產生一批受害者：大批高價自行車遭匆匆撤離的銀行員與交易員棄置在辦公大樓停車場，甚至還聽說有名牌跑車停在地下停車場積灰塵。

多位在大型投資銀行任職的員工向Financial News透露，數十輛高價自行車被棄置在金融城和金絲雀碼頭（Canary Wharf）的辦公大樓地下停車場任其生鏽，有的單價多達1萬英鎊（約38.4萬台幣）。一位銀行員說，一些主管離職後未騎走這些高價自行車，有些人則是在被裁員後忘了或懶得取走。

一名仍在職的投資銀行員說：「這些自行車停在銀行的地下停車場，人們離職時心想：『我要怎麼把這台自行車運回家？值得這麼大費周章嗎？』」

在交通尖鋒期間，常見穿著萊卡布料自行車衣褲的都市上班族騎著單車穿梭在倫敦街上。但在投資銀行湧現裁員潮後，許多行員只顧把個人物品裝入紙箱帶走，很少人認為值得抽空再重返辦公室取回自行車。

隨著英國脫歐（Brexit）大限腳步愈來愈近，2019年以來德意志銀行、匯豐、巴克萊、法國巴黎銀行、法國興業銀行、花旗、三菱日聯、野村等投資銀行都已宣布大幅縮減員額。Coalition提供的數據顯示，2019上半年投資銀行部門雇員人數已降到七年來最低水準。

高盛、摩根士丹利和野村的代表說，已注意到這個問題，正與慈善機構合作回收自行車，並運送給需要的人。這些遭棄置的自行車上已掛上告示牌，提醒車主限時取回，逾時將被運走。停在高盛辦公大樓的自行車附有標籤，可追蹤已占用停車格多久，超出一定時間車主就會收到車將被移走的警告通知。

上述投資銀行並未透露與哪些慈善團體合作處理被棄置的自行車，但已知許多機構提供這種服務。「Re-Cycle」把重新整理過的自行車運往迦納、南非和尚比亞；「The Bike Project」則把自行車贈予倫敦和伯明罕的難民。

被棄置在倫敦金融城地下停車場的不只是大批自行車，還曾經有一輛愛快羅密歐（Alfa Romeo）和一輛保時捷（Porsche）被棄置在金絲雀碼多年積灰塵。據說2012年車主前往取回時，愛快羅密歐跑車的輪胎的氣都已全洩光了。

金融城甚至傳說，有個離職銀行員曾把法拉利（Ferrari）跑車留下來沒開走，但這消息未獲證實。

另一種離職行員常棄置不顧的物品是被戲稱為「墓碑」的塑膠獎盃、獎牌之類，發給行員作為獎勵他們簽訂重要交易的紀念品。