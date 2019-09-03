靈活轉換生產基地 健身器材巨頭也成為貿易戰意外贏家

2019-09-03 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易緊張讓全球大多數公司獲利受挫，喬山健康科技卻表示，他們反倒成為貿易戰之下的意外贏家。

這家全球第三大健身器材製造商表示，在美中貿易戰開打前，公司即規劃在越南設廠，這座越南廠可讓該公司躲過中國製健身器材面臨的關稅。集團總經理羅光廷最近在台中市總部接受彭博訪問時表示，相比之下，競爭對手恐怕沒有這麼幸運，喬山也因此更有希望實現2020年成為全球最大製造商的目標。

羅光廷表示，喬山擁有更大的優勢，因為大陸對手會受到最新關稅的影響，他預料大陸對手會被迫漲價，喬山會因訂單轉來而受益。

美國周日對1,100億美元中國輸美產品加徵的關稅中，即包括健身器材。只有喬山是其中屈指可數的受益者之一。

羅光廷表示，喬山預計2019年營收至少會成長11%，達到8億美元。目標是2020年實現營收10億美元的目標，如此便可趕上業界龍頭 Life Fitness Inc.去年的營收。

凱基證券分析師Jenny Liu等人在上周五的報告中寫道，越南和台灣的新廠將有助於提升喬山相對於美國對手的成本競爭力，增加其市場占有率。

喬山今年已上漲了172%，料創2005年以來最佳表現。

羅光廷告訴彭博，在越南投資2.000萬美元興建的新廠定於12月投產。明年計劃完成至少一項收購，台灣的自動倉儲中心將於第2季啟動。