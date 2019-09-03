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班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19聯合報 記者季晶晶╱即時報導

一輛漆有英國神秘塗鴉大師班克西（Banksy）畫作的卡車，本月將進行拍賣，落槌價預估最高可達180萬美元（約台幣5,691.6萬元）。

根據邦瀚斯拍賣行（Bonhams），這輛1988年瑞典富豪FL6型卡車上的彩繪面積約80平方公尺，是「班克西有史以來最大畫作」。

邦瀚斯說，班克西於1999年、在紐約除夕夜和西班牙千禧年派對之間，開始在這輛卡車上作畫，被當成畫布的卡車由「渦輪增壓區國際馬戲團」（Turbozone International Circus）共同創辦人提供。那時還籍籍無名的班克西持續畫了兩周。

彩繪完成後，這輛卡車帶著現在看來是班克西標誌性設計的圖案，陪同馬戲團在歐洲和南美地區跑了好幾年。

邦瀚斯說，卡車側邊長達10.1公尺的設計，記錄了「這位藝術家對無政府和社會變革的追求已成為作品重心」。

呈現出來的畫面包括，一名男子持榔頭敲擊金屬製齒輪，背景是飛天猴和紅色星星 ，車後繪有「馬戲團」字樣，以及另一側有一群逃離大砲的士兵。

班克西2005年出的官方作品集《Wall and Piece》介紹過這輛「渦輪增壓區卡車（現在可以嘲笑，但我們終將當家作主 ）」。

邦瀚斯戰後和現代藝術全球部門主管泰勒說：「班克西可說是千禧年以來最重要的藝術家，而這幅是他最大的商業作品，代表他出現在拍賣會場作品的質量有新高標。外界關注焦點不在機械上，而是車體畫作。」

這輛卡車14日將在英格蘭南部的古德伍德復古賽車嘉年華（Goodwood Revival）上拍賣，可望賣得130萬至180萬美元。

一輛漆有英國神秘塗鴉大師班克西畫作的卡車本月14日拍賣，落槌價估最高可達180萬...
一輛漆有英國神秘塗鴉大師班克西畫作的卡車本月14日拍賣，落槌價估最高可達180萬美元。圖為資料照片。路透
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一輛漆有英國神秘塗鴉大師班克西畫作的卡車本月14日拍賣，落槌價估最高可達180萬...
一輛漆有英國神秘塗鴉大師班克西畫作的卡車本月14日拍賣，落槌價估最高可達180萬美元。取自邦瀚斯
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藝術家拍賣會

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