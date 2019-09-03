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想找避險天堂？ 除了黃金 這種貴金屬也是不錯選擇

2019-09-03 00:59經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

國際金價今年來持續攀升，但現在才要擁抱黃金可能不是最明智的決定，另一種貴金屬白銀或許能提供更高的報酬。紐約白銀期貨2日盤中攀升至每英兩18.4美元，今年來已漲逾16%，漲幅稍低於紐約黃金期貨。

黃金與白銀的價差年初一度擴大至27年來最高，但以投資觀點來看，這兩種金屬之間的差異其實不大。白銀在經濟疲軟時展現的韌性不如黃金，從白銀的產業用量下滑50%，而黃金的產業用量減少10%可見一斑。

但黃金價格易受投資需求而波動，一旦經濟承受壓力，價格就會迅速飆升。投資人不妨考慮投資白銀作為避險資產，不僅價格更便宜，也是容易入門的選項。路透整理出三項投資白銀的方法：

●白銀指數股票型基金（ETF）：iShares安碩白銀信託基金是目前市面上最大的白銀ETF，資產總額為56億美元，而ETFS實體白銀是另一檔管理逾10億美元資金的ETF。這兩檔ETF一年的管理費費率皆為0.5%。

●白銀開採業者：有少數幾家英國採礦業者也有開採白銀，例如貴金屬公司Hochschild在祕魯擁有一座白銀礦區。白銀價格上漲有助帶動這些業者的股價上揚及獲利增加。

與單純追蹤白銀價格（指投資ETF）相比，投資白銀礦商的風險較高。白銀價格通常受其他因素所影響，例如公司決策失誤或者公司從事非法行為。比起白銀，白銀礦商的股價更容易急漲急跌，且跌幅更深。

●實體白銀：在英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）或線上黃金交易所BullionVault，皆可購買投資型銀幣，投資人也可購買以白銀製成的珠寶、骨董或其他銀製品。

但購買實體白銀需繳交高額交易費用。此外，投資人最後都是買高賣低，這樣的價差會侵蝕投資報酬。

投資人可購買投資型銀幣，或以白銀製成的珠寶、骨董及其他銀製品。 美聯社
投資人可購買投資型銀幣，或以白銀製成的珠寶、骨董及其他銀製品。 美聯社
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