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日本上季製造業投資與獲利雙雙下滑

2019-09-02 22:32經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

【編譯洪啟原／綜合外電】美中貿易戰持續延燒，拖累日本上季製造業投資設備的資本支出下滑，為八季以來首見，反映企業對投資的態度轉為保守；日企獲利也受連累，比去年同期減少逾10%。

日本財務省2日公布法人企業統計資料，上季製造業投資年減6.9%至3.62兆日圓（340.3億美元），為2017年同季以來首度下滑，其中資訊與通訊機械投資明顯比去年同期銳減43%，分析師認為，這與半導體產業調整投資策略有關，該產業今年來已停止砸重金投資這類設備。

包括汽車在內的運輸機械上季投資年減2.6%，當中採礦機械及農機等生產設備的投資下滑3.5%，逆轉這類機械設備投資在第1季維持二位數成長的勢頭。

不計金融與保險業的所有設備投資年增1.9%至10.89兆日圓（1023.78億美元），為第11季增加，其中不動產與租賃業的設備投資年增7%，彌補製造業不景氣。

財務省也公布2018年度統計資料，所有產業的獲利、設備投資及保留盈餘均創歷史新高，顯示當時全球經濟好轉，企業表現維持良好勢頭，但若美中長期對立，可能使業績生變的機率提高。

外界預期貿易戰可能演變成持久戰，導致日本智慧手機零件訂單持續下滑，也使日企對新增設備投資採取慎重觀望的態度。

日企上季稅前獲利年減12%至23.23兆日圓（2,188.3億美元），降幅比前一季的下滑10.3%更嚴重，不過金額為歷來第二高；整體銷售年增0.4%至345.91兆日圓（3.25兆美元）。

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