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濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國福斯新聞網報導，美國加州聖塔芭芭拉郡聖克魯斯島外海一艘船2日清晨突然起火，消防人員說，至少造成34人死亡，另有5人獲救。

美國海岸防衛隊發推文說，已從空中和水上兩方面參與救援，船隻長23公尺。

聖克魯斯島。圖╱取自網路
聖克魯斯島。圖╱取自網路
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