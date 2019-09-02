加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國福斯新聞網報導，美國加州聖塔芭芭拉郡聖克魯斯島外海一艘船2日清晨突然起火，消防人員說，至少造成34人死亡，另有5人獲救。