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影／增關稅有感！美近七成家用品將漲價

2019-09-02 13:46聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國針對中國輸美商品的新一輪加徵關稅措施在9月1日正式上路，有高達69%家用中國商品都面臨增稅。分析師指出，這將會是中美貿易戰開打以來，美國家庭首次必須面對增稅導致商品漲價的現實。

川普政府對3000億美元（約9.5兆新台幣）中國輸美商品加徵關稅，第一階段瞄準1250億美元（約3.5兆新台幣）商品的加增15%關稅在9月1日生效，受影響商品包括智慧手錶、藍牙耳機、平板電視及多項鞋款等。根據「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics），高達69%美國家用中國商品都受影響。等到12月15日第二階段增稅也生效，包括智慧型手機、筆電、玩具和衣物等也都受影響，屆時99%的中國製商品會被增加課稅。

中美貿易戰開打以來，美國總統川普始終強調增加的關稅會落在中國公司身上，而非美國民眾。但澳洲《9NEWS》報導指出，美國消費者之前對貿易戰無感，是因為川普一開始將增加關稅目標放在工業產品上。不過1日生效的最新一輪關稅，將會讓美國家庭首次直接感受到貿易戰的影響，因為許多公司都表示，他們被迫把貿易戰增稅的成本加諸到消費者身上。

《紐約時報》報導，根據「倫敦大學學院」（University College London）和「倫敦政治經濟學院」（London School of Economics）經濟學家波洛希亞（Kirill Borusyak）與賈洛維爾（Xavier Jaravel）的分析，川普關稅將給美國一般家庭每年帶來達460美元（約14552新台幣）的費用。高收入家庭則將達約970美元，低收入家庭也有約340美元。

川普的貿易戰，將讓美國對中國的關稅從2017年的3.1%暴增到24.3%。

美國針對中國輸美商品的新一輪加徵關稅措施在9月1日正式上路，有高達69%家用中國...
美國針對中國輸美商品的新一輪加徵關稅措施在9月1日正式上路，有高達69%家用中國商品都面臨增稅。分析師指出，這將會是中美貿易戰開打以來，美國家庭首次必須面對增稅導致商品漲價的現實。法新社
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