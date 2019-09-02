阻披索狂跌 阿根廷無預警宣布資本管制

2019-09-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



阿根廷政府1日意外宣布資本管制，自今天（2日）起，阿根廷人買進美元或匯款海外均有限額；當局顯然力圖穩住披索，以免信心危機加速金融市場動盪，美元迅速外流耗盡外匯儲備。

布宜諾斯艾利斯當局以政府公報發布此一命令，實施期限到今年12月31日。個人購買美元的每月上限是1萬美元，個人透過銀行匯款至海外的金額，也限制每月最多1萬美元。非居民購買美元的上限是1000美元，他們不被允許匯款至海外。在此同時，阿國央行規定，出口商必須在5個工作日內匯回外匯收益，所有機構都須獲得央行授權才能在外匯市場購買美元。

阿根廷上周決定單方面延長所有短期債務的還款期限，因市場對阿國公債的需求遽減，導致總統馬克里帶領的政府無法換發新債。

阿根廷披索近日匯價大跌，而馬克里料將在10月27日大選遭遇強勁挑戰，很可能輸給支持貝隆主義（美洲本土化社會主義）、由費南德茲（Alberto Fernandez）和前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）搭檔的組合。

當局說，鑑於金融市場動盪和政治不確定性，「有必要採取臨時性和緊急性的措施，規範外匯市場，以確保經濟正常運作、維持商業活動和就業水準，並保護消費者」。

部分阿根廷民眾擔心債務違約問題，上周已自銀行提領存款。

華爾街日報報導，阿根廷經濟學家卡魯加提（Matias Carugati）表示：「這是馬克里想控制住局面的最新策略。此刻極具挑戰，民眾開始慌了。政府力阻資本外逃不教人意外，但即興之作有其代價。」

卡魯加提說，阿根廷的外匯儲備自8月9日以來已減少122億美元或20%，披索自8月11日馬克里初選挫敗以來貶值超過20%。