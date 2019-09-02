親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

阻披索狂跌 阿根廷無預警宣布資本管制

2019-09-02 12:10聯合報 記者季晶晶╱即時報導

阿根廷政府1日意外宣布資本管制，自今天（2日）起，阿根廷人買進美元或匯款海外均有限額；當局顯然力圖穩住披索，以免信心危機加速金融市場動盪，美元迅速外流耗盡外匯儲備。

布宜諾斯艾利斯當局以政府公報發布此一命令，實施期限到今年12月31日。個人購買美元的每月上限是1萬美元，個人透過銀行匯款至海外的金額，也限制每月最多1萬美元。非居民購買美元的上限是1000美元，他們不被允許匯款至海外。在此同時，阿國央行規定，出口商必須在5個工作日內匯回外匯收益，所有機構都須獲得央行授權才能在外匯市場購買美元。

阿根廷上周決定單方面延長所有短期債務的還款期限，因市場對阿國公債的需求遽減，導致總統馬克里帶領的政府無法換發新債。

阿根廷披索近日匯價大跌，而馬克里料將在10月27日大選遭遇強勁挑戰，很可能輸給支持貝隆主義（美洲本土化社會主義）、由費南德茲（Alberto Fernandez）和前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）搭檔的組合。

當局說，鑑於金融市場動盪和政治不確定性，「有必要採取臨時性和緊急性的措施，規範外匯市場，以確保經濟正常運作、維持商業活動和就業水準，並保護消費者」。

部分阿根廷民眾擔心債務違約問題，上周已自銀行提領存款。

華爾街日報報導，阿根廷經濟學家卡魯加提（Matias Carugati）表示：「這是馬克里想控制住局面的最新策略。此刻極具挑戰，民眾開始慌了。政府力阻資本外逃不教人意外，但即興之作有其代價。」

卡魯加提說，阿根廷的外匯儲備自8月9日以來已減少122億美元或20%，披索自8月11日馬克里初選挫敗以來貶值超過20%。

國際貨幣基金（IMF）去年同意撥給560億美元貸款，協助解決阿根廷的經濟問題，稱正在研究這項資本管制命令。IMF發布聲明說，在未來這段期間，「IMF人員將與當局維持緊密聯繫，該基金在此充滿挑戰的時刻，將持續與阿根廷站在一起」。

阿根廷2日起祭資本管制，防範美元迅速外流耗盡外匯儲備。圖為在布宜諾斯艾利斯的阿根...
阿根廷2日起祭資本管制，防範美元迅速外流耗盡外匯儲備。圖為在布宜諾斯艾利斯的阿根廷央行。路透
分享

阿根廷外匯

相關新聞

伊爾艾朗專欄／川普經濟學的四個關鍵

2019-09-02 00:21

南韓出口連九黑 經濟不妙

2019-09-02 00:02

南韓：月底前把日踢出白名單

2019-09-02 00:01

專家：美股步入黯淡9月

2019-09-02 00:00

日牛肉市場 掀美澳大戰

2019-09-02 00:00

全球半導體景氣 二度下修

2019-09-01 23:44

美中貿易戰 全球電子業損失百億美元

2019-09-01 23:31

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

國際財經市場未來一周展望

2019-09-01 13:36

川普為窮人減稅 樂了有錢人

2019-09-01 13:36

澳洲推綠能貸款 吸引企業裝太陽能

2019-09-01 13:36

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

運動型相機產品...消費者青睞

2019-08-31 23:59

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

科技大咖當道 埃克森美孚跌出標普500十強

2019-08-31 23:20

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

澳洲牛搶市 日本掀美澳牛排大戰

2019-09-01 13:33

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10
看更多

熱門文章

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

2019-09-02 09:52

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

自閉兒搭機鬧 全機包容

2019-09-02 03:37

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

學開飛機第一堂課就自己緊急迫降 原因竟是教練昏迷了

2019-09-02 08:13

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-01 22:55

德國為何在波蘭小鎮揭開二戰序幕 英媒指原因是這個

2019-09-01 23:39

長舌+大頭症 川普的「美麗佳人」閃辭 白宮上演清君側

2019-09-02 10:00

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

捍衛戰士回來了 空戰英雄角色蛻變

2019-09-02 00:06

9中國留學生返美開學 洛城機場遭扣留、自費遣返

2019-09-01 18:04

全球半導體景氣 二度下修

2019-09-01 23:44

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-02 07:12

美對陸新關稅生效！共和黨憂大選年經濟衰退 影響連任

2019-09-01 23:14

美中貿易戰 全球電子業損失百億美元

2019-09-01 23:31

尋找外太空生命？ 新線索露曙光

2019-09-01 18:14

二戰爆發80年 德國總統致歉：希望波蘭原諒納粹暴行

2019-09-01 23:25

不滿女兒疏遠 梅根父親批她不聯絡還說謊

2019-09-01 18:23

自閉兒成意見領袖 桑伯格引發爭議

2019-09-01 19:56

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

南韓出口連九黑 經濟不妙

2019-09-02 00:02

運用代數拓樸 可找出腦結構11維度

2019-09-01 19:54

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

50年前槍殺甘迺迪參議員殺手 傳於獄中遭刺傷

2019-09-01 18:25

英62歲狂粉開車9600公里到日本 只為世界盃橄欖球賽

2019-09-01 19:24

美中互徵新關稅 貿戰惡化…全球貿易成長率近10年最低

2019-09-01 23:21

美電子業喊漲…貿戰已增加100億美元成本

2019-09-01 23:27

伊爾艾朗專欄／川普經濟學的四個關鍵

2019-09-02 00:21

專家：美股步入黯淡9月

2019-09-02 00:00

G7峰會直擊》馬克宏3招奇襲讓川普好尷尬...他如何成功說服各國出錢救亞馬遜

2019-09-02 10:32

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

颶風多利安逼近美國東南岸 影響範圍不斷擴大

2019-09-01 19:26

美對陸加徵15%關稅 盤點蘋果受衝擊的產品

2019-09-01 17:36

美國德州濫射 至少8死20傷

2019-09-01 23:17

二戰80周年／德總統請求波蘭原諒當年暴行

2019-09-01 23:35

川普為窮人減稅 樂了有錢人

2019-09-01 13:36

影／美德州隨機槍擊案 警匪停車場槍戰畫面曝光

2019-09-01 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top