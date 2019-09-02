這家南非公司太大不能倒 復華押注這點敲進其公司債

2019-09-02 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



「大到不能倒」似乎成為紐約到台北投資人膽敢加碼南非國營電力公司Eskom公司債的憑藉。復華投信最近也加持Eskom美元公司債，押注這家債務累累的公司不會重整債務。

彭博資訊指出，債券投資人樂於持有Eskom以美元計價的公司債，主要是能夠獲得相較於南非主權債更高的收益。南非政府承諾不會讓Eskom的債信違約，等於替債務做了擔保。因此就算Eskom沒有足夠現金支付債務，投資人仍可以在沒有太多風險的情況下賺取價差。

Eskom在7月公布財報出現歷史性虧損，但今年以來該公司無擔保美元債券（2028年到期）的殖利率已下跌250個基點，仍比南非10年期主權債券的殖利率多250個基點。這家提供南非95%電力的公司，目前淨債務超過300億美元，未來三個會計年度仰賴約84億美元的紓困方案存活。

據彭博報導，復華投信最近加碼Eskom，押注就算南非政府整頓這家公司營運，也不會進行債務重整。

復華投信基金經理人 Jasmine Wu告訴彭博，「我們知道Eskom有很多問題和無效率的情況，但我們也知道這家公司對南韓整個經濟有多重要，因此，我們預料不會出現債務重整，我們認為主管當局會盡其所能支持Eskom，就算主權債信遭到降評也在所不惜。」

當然不是所有投資人都放心Eskom不會倒，Pictet在5月減持Eskom公司債，該公司駐倫敦新興市場美元債主管Guido Chamorro說，Eskom重整事涉政治敏感有一定風險，而且公司體質真正轉趨健康還有需要很長時間。