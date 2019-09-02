台股ADR上周五除中華電外全漲 台積電漲近1%

2019-09-02 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五除日月光外全漲，台積電漲近1%，跟進費半上漲。

台積電ADR高出台北股價的溢價為3.1%。

標普500指數周五終場漲不到0.1%；道瓊漲0.2%，那斯達克綜合指數則跌0.1%。總結一周，標普漲2.8%，道瓊漲3%，那斯達克漲2.7%。費城半導體指數周五漲0.6%，連漲三日，一周下來漲4%。

投資人憂心美中貿易戰愈演愈烈，讓美股在8月三度重挫至少2.5%以上，是近八年來震盪最烈的一個月。總結8月標普跌1.8%，道瓊跌1.7%，那斯達克跌2.6%，費半也跌2.4%。

台灣加權股價指數上周五大漲155.62點，收10,618.05點。台積電漲近2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.48 +2.27 71.40 -1.29

友達 AUO 8.02 +3.64 8.81 -1.97

中華電 CHT 108.07 -0.03 109.00 -0.85

台積電 TSM 267.08 +0.83 259.00 +3.12

聯電 UMC 13.22 +0.96 13.45 -1.72

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博