今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-02 07:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股期指今天在亞洲交易重挫，川普政府對大約1,100億美元中國進口商品加徵15%關稅，昨天正式生效，象徵破壞全球經濟的貿易戰愈演愈烈。而在貿易戰方酣之際，中國製造業8月景氣進一步走弱。

●美股9月出師不利

標普500指數期指今天開盤跌1%，川普對中國加徵關稅生效，而美中貿易協議仍遙遙無期。

標普500指數周五終場漲不到0.1%，收斂早盤漲勢；道瓊漲0.2%，那斯達克綜合指數則跌0.1%。總結一周，標普漲2.8%，道瓊漲3%，那斯達克漲2.7%。費城半導體指數周五漲0.6%，連漲三日，一周下來漲4%。

投資人憂心美中貿易戰愈演愈烈，讓美股在8月三度重挫至少2.5%以上，是近八年來震盪最烈的一個月。總結8月標普跌1.8%，道瓊跌1.7%，那斯達克跌2.6%，費半也跌2.4%。

●川普對中國加徵更多關稅

受到美國關稅影響的消費品包括服裝、鞋類、家用紡織品和Apple Watch等科技產品。筆記型電腦和手機等另外大約1600億美元中國商品將從12月15日起加徵15%關稅。川普延後部分關稅加徵的日程，以減輕對假日購物的影響。

川普從大衛營返回白宮後對記者表示，美中經貿代表於9月在華盛頓舉行面對面會談的計畫仍未取消。

●中國製造業景氣進一步走弱

大陸製造業景氣8月進一步惡化，突顯出新一輪關稅周日生效之前國內經濟的疲弱態勢。

中國國家統計局周六公布的數據顯示，製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.5，弱於彭博調查的經濟學家預計的49.6。非製造業指標為53.8，高於50這一榮枯分水嶺。

新出口訂單升至47.2，但仍處於收縮狀態，新訂單進一步收縮。顯示出廠價格的指數繼續下降，但購進價格指數再度萎縮，這應可減輕企業利潤面臨的壓力。

●阿根廷實施資本管制

阿根廷政府宣布實施資本管制，以防堵外匯存底餘枯竭，也阻止披索進一步走貶，將阿根廷逼向倒債邊緣。據央行聲明，出口商須在五天內將外匯匯回國內，機構凡在市場購買美元，都必須經過央行核准。

●香港再掀抗爭

抗議人士聚集香港國際機場出入境大廳之外，試圖癱瘓出入境交通，導致昨天航班大亂。