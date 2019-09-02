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美國加徵15%關稅後..92%自陸進口服飾都將受波及

2019-09-02 04:44經濟日報 記者陳律安╱即時報導

產業協會指出，美國9月1日起的新一輪加徵關稅措施，將使92%的大陸進口服飾都將被加徵關稅，促使許多業者設法因應，例如將產線遷出中國、或是規劃貨物提前到港，以減輕關稅負擔。

根據美國成衣與鞋類協會（AFAA），美國從中國進口的91.6%服飾、68.4%家飾、52.5%鞋類，自9月1日起被加徵15%關稅。該協會也說，本波尚未受衝擊的相關產品，12月15日起也將被加徵15%關稅。

百思買、梅西百貨、家得寶等許多零售商都表示，正採取行動降低關稅衝擊，最常見的做法是把工廠產線移出中國大陸。

零售研究業者Customer Growth Partner創辦人強森（Craig Johnson）說，多數企業已動用一些工具，減少將被這波關稅措施影響的產品數量。以T恤為例， 含絲比率低於70%的貨品將被加徵關稅，因此企業能要求廠房生產純絲的T恤。

強森說，企業也已計算出貨時機，讓產品在9月1日的期限前抵達港口，「購物旺季的貨物通常要到9月、甚至10月才會到港，但企業一年前就已開始規劃，提早下訂，讓一些貨品8月就到港」。

KPMG合夥人西希利諾說，衣鞋產業特別習於因應關稅，因為該產業的產品在川普上任前就已被課徵關稅。他說，業者能運用的策略之一是，若產品成本在製造過程中會提高，例如在大陸製造要10美元、在香港生產要20美元，公司會先確保最終將在美國銷售產品的15%關稅成本，將會加諸在於大陸生產的成本上。

不過，AFAA執行副總拉瑪（Stephen Lamar）表示，就算採取減緩關稅的舉措，企業仍將面臨更高的成本。他說，從大陸進口的服飾關稅陡升15%，將導致其他大型供應商的成本跟著上揚，例如轉往他國生產卻面臨產能限制，或是給予他國供應商價格優勢，都會推升成本。

強森香港

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