親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13經濟日報 記者陳律安╱即時報導

法蘭克·艾柏奈爾（Frank Abagnale）的故事，曾被電影《神鬼交鋒》搬上大螢幕。他是位詐騙大師，曾假扮成機師與多種角色、偽造支票矇騙了許多人，入獄服刑後被美國聯邦調查局（FBI）吸收擔任顧問，協助捉拿金融詐欺犯，將自己的犯罪長才轉為正途。

艾柏奈爾於CNBC撰文，提供一些避免個資遭竊的小撇步。

竊取個資是指蓄意使用他人身分，如冒用姓名、地址、社會安全碼、銀行帳戶等，以取得金錢、信用、謀職、竊取資產、偽造畢業證書及其他文件，或取得醫療照護。最糟的情況是，犯罪者榨乾你的銀行帳戶、罷占財產，販售或交易你的敏感資訊。

艾柏奈爾提醒，隨著科技進展，現在要竊取個資，遠比以往容易許多，只需要上網敲敲鍵盤，許多資訊唾手可得，不像60年代時必須備齊四色印刷機、打字機，還必須會操作這些機器才能偽造支票。

艾柏奈爾建議，如果要避免個資遭竊，永遠不要使用簽帳金融卡（Debit Card）。他說現在未持有簽帳金融卡，以後也不會，也不建議任何人使用它。

艾柏奈爾認為，簽帳金融卡是美國消費者拿到的最糟糕金融工具。原因很簡單：每使用一次，你的金錢與銀行帳戶就有風險。

艾柏奈爾說，人們該使用信用卡，因為美國聯邦法律有規定遭盜刷的自負額上限，且刷卡刷得是銀行的錢，月底才結算，與此同時自己的錢仍待在銀行生利息。就算發生大規模資料竊取、歹徒得手信用卡號刷了百萬美元，掛失後就不必承擔損失金額，幾天後還能拿到新卡。

但若歹徒得手簽帳金融卡資訊，將損失銀行帳戶裡的錢，要取回難度很高，且曠日廢時。

艾柏奈爾（右二）與在電影中飾演他的李奧納多·狄卡皮歐。美聯社。
艾柏奈爾（右二）與在電影中飾演他的李奧納多·狄卡皮歐。美聯社。
分享

個資信用機師

相關新聞

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

國際財經市場未來一周展望

2019-09-01 13:36

川普為窮人減稅 樂了有錢人

2019-09-01 13:36

澳洲推綠能貸款 吸引企業裝太陽能

2019-09-01 13:36

澳洲牛搶市 日本掀美澳牛排大戰

2019-09-01 13:33

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

阿根廷金融市場動盪

2019-09-01 00:38

歐元貶破1.10 摔至2年新低

2019-09-01 00:30

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

運動型相機產品...消費者青睞

2019-08-31 23:59

歐元狂貶 川普又怪Fed

2019-08-31 23:57

美股周線收紅 終止連四跌

2019-08-31 23:55

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

科技大咖當道 埃克森美孚跌出標普500十強

2019-08-31 23:20

伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55

英雌惜英雌 準ECB總裁拉加德大讚德總理梅克爾

2019-08-31 20:35

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-01 22:55

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

歐洲青年怎麼了？時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

2019-09-01 10:00

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

9中國留學生返美開學 洛城機場遭扣留、自費遣返

2019-09-01 18:04

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

不滿女兒疏遠 梅根父親批她不聯絡還說謊

2019-09-01 18:23

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

自閉兒成意見領袖 桑伯格引發爭議

2019-09-01 19:56

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

50年前槍殺甘迺迪參議員殺手 傳於獄中遭刺傷

2019-09-01 18:25

英62歲狂粉開車9600公里到日本 只為世界盃橄欖球賽

2019-09-01 19:24

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

運用代數拓樸 可找出腦結構11維度

2019-09-01 19:54

颶風多利安逼近美國東南岸 影響範圍不斷擴大

2019-09-01 19:26

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

美對陸新關稅生效！共和黨憂大選年經濟衰退 影響連任

2019-09-01 23:14

美對陸加徵15%關稅 盤點蘋果受衝擊的產品

2019-09-01 17:36

影／美德州隨機槍擊案 警匪停車場槍戰畫面曝光

2019-09-01 18:21

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

尋找外太空生命？ 新線索露曙光

2019-09-01 18:14

澳洲收納媽媽愛標籤！5步驟搞定 家有2幼兒仍乾乾淨淨

2019-09-01 09:53

美對陸貨新關稅上！課徵稅率升到二次大戰前高點

2019-09-01 17:10

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

川普為窮人減稅 樂了有錢人

2019-09-01 13:36

梅克爾將訪北京 德國智庫預言：一趟不舒服的旅行

2019-09-01 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top