詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



法蘭克·艾柏奈爾（Frank Abagnale）的故事，曾被電影《神鬼交鋒》搬上大螢幕。他是位詐騙大師，曾假扮成機師與多種角色、偽造支票矇騙了許多人，入獄服刑後被美國聯邦調查局（FBI）吸收擔任顧問，協助捉拿金融詐欺犯，將自己的犯罪長才轉為正途。

艾柏奈爾於CNBC撰文，提供一些避免個資遭竊的小撇步。

竊取個資是指蓄意使用他人身分，如冒用姓名、地址、社會安全碼、銀行帳戶等，以取得金錢、信用、謀職、竊取資產、偽造畢業證書及其他文件，或取得醫療照護。最糟的情況是，犯罪者榨乾你的銀行帳戶、罷占財產，販售或交易你的敏感資訊。

艾柏奈爾提醒，隨著科技進展，現在要竊取個資，遠比以往容易許多，只需要上網敲敲鍵盤，許多資訊唾手可得，不像60年代時必須備齊四色印刷機、打字機，還必須會操作這些機器才能偽造支票。

艾柏奈爾建議，如果要避免個資遭竊，永遠不要使用簽帳金融卡（Debit Card）。他說現在未持有簽帳金融卡，以後也不會，也不建議任何人使用它。

艾柏奈爾認為，簽帳金融卡是美國消費者拿到的最糟糕金融工具。原因很簡單：每使用一次，你的金錢與銀行帳戶就有風險。

艾柏奈爾說，人們該使用信用卡，因為美國聯邦法律有規定遭盜刷的自負額上限，且刷卡刷得是銀行的錢，月底才結算，與此同時自己的錢仍待在銀行生利息。就算發生大規模資料竊取、歹徒得手信用卡號刷了百萬美元，掛失後就不必承擔損失金額，幾天後還能拿到新卡。