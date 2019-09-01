美中互徵新關稅 陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線?

2019-09-01 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



【編譯羅方妤、葉亭均／綜合外電】美國對中國大陸商品加徵百分之十五新關稅昨天生效，中國大陸也立刻予以反正，兩國貿易戰升高至另一階段。如今美國對陸貨課徵的關稅稅率平均達超過百分知廿，堪比美國在二次大戰前貿易保護主義期間的關稅稅率。紐約時報指出，大陸讓步或美國經濟走軟甚至衰退，美國總統川普才可能改變關稅路線，但目前美中貿易戰並未出現太多和解跡象。

彭博資訊報導，美東時間昨天零時一分起（台北時間一日中午十二時一分），美國對包括智慧音箱、藍牙耳機與鞋類等數千種價值約一一○○億美元的進口陸貨加徵百分之十五關稅。其中消費品占約半數。另一批價值約一六○○億美元，含筆電與智慧手機等陸貨將在十二月十五日起加徵百分之十五關稅。大陸對美的報復措施也同時生效，分兩批對總額約七五○億美元的美貨加徵百分之五至百分之十的關稅。

日經新聞引述華府智庫彼得森國際經濟研究所貿易專家包恩指出，隨著新一波關稅上路，美國對陸貨實施的關稅稅率已升至略高於百分之廿一，高於貿易戰爆發前、川普就任時的約百分之三。大陸對美國進口品課徵的關稅稅率則上升至接近百分之廿二。

第二次世界大戰前的高關稅導致貿易保護主義升溫，最終導致全球貿易下滑。當前的貿易戰顯然也使得經濟遭受同樣的創傷，世貿組織（ＷＴＯ）的季度指標顯示，全球貿易成長率已下滑至接近十年的最低水準。這場關稅戰也已導致美中兩大經濟體間的貿易額下滑，大陸原本是美國最大貿易夥伴，今年上半年已跌至第三名，落後墨西哥和加拿大。

紐時報導，川普最初開啟貿易戰時，宣稱他的目標是改善美國企業在大陸的營運條件，減少美中貿易逆差，並為大陸的美企創造更公平的競爭環境。但經過數月的談判僵局和大陸拒絕美國要求後，川普的策略變得更加具有懲罰性，他試圖讓美企在大陸擁有更公平的營運環境，卻同時懲罰在大陸營運的公司，目標互相衝突，可能讓一開始有限度的小衝突惡化成曠日耗時且代價高昂的困境，美中將如何收場難以預料。

華府智庫戰略與國際研究中心大陸專家甘迺迪說：「對那些支持以關稅將大陸帶回談判桌和達成協定的人而言，這一切現在似乎離題了。一些企業的出口產品被排除，消費者付更多錢卻選擇更少，這是無意義的損失。」