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大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02聯合報 記者馮克芸╱即時報導

目前定居美國的中國大陸異議人士陳光誠，30日在華盛頓郵報撰文指出，許多人經常批評美國總統川普難以預測，在美中貿易戰中，一邊說中國國家主席習近平是偉大領袖，一邊又擴大與中國的貿易衝突，但其實川普瞭然於心，且川普對中共說「夠了」，這值得嘉許而非批評。

陳光誠是中國維權律師，曾遭軟禁也曾下獄，2012年4月他進入北京的美國大使館，後經中美兩國政府談判，前往美國定居，2013年曾來台訪問。華郵在陳光誠文末標識，他現任美國天主教大學政策研究和天主教研究所研究員、美國威瑟斯龐研究所（Witherspoon Institute）傑出資深學者。

這篇文章的標題是：「作為中國異議人士，我知道川普對北京策略是正確的」。

文中說，中共政權只尊重錢與權，關稅和經濟威脅都是引起中共政權注意所必需的挑釁策略。在川普之前的美國歷任總統，都天真地以為，如果讓中國進入世貿組織之類機構，中國就會遵守國際規範標準，但那條路證明是錯了；唯有川普，無論他有什麼缺點，他掌握了實情。

陳光誠還說，川普似乎了解到中共核心的無賴與蠻橫，無論是貿易、外交或國際秩序，獨裁政權通常不遵守民主國家法令。美國過去歷屆政府巴結中共，川普卻把「去除中共對美國社會的日漸腐蝕」當作焦點，他是近代第一個美國總統，對共產獨裁政權嚴正表明：如果你們想繼續跟美國做生意，你們必須改變。

文中表明，有些人合理辯稱川普並未把民主自由列為美國外交政策的核心，但許多在中國或流亡在外的異議人士都感謝川普的作為，多數人同意，文明對話無法取得中共的讓步，能取得進展的唯一辦法是迎頭痛擊，特別是對中共精英和他們的銀行帳戶。

陳光誠在文末說，川普以非正統作風，試圖打破那些容許中共長期不受約束的體系，現在川普說「夠了」，值得嘉獎，而非批評。

中國大陸盲人維權律師陳光誠（中）30日在華盛頓郵報撰文指出，美國總統川普的中國策...
中國大陸盲人維權律師陳光誠（中）30日在華盛頓郵報撰文指出，美國總統川普的中國策略正確。圖為陳光誠2013年來台訪問時檔案照，左為時任民進黨黨主席的蘇貞昌。記者杜建重攝
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川普中共北京
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