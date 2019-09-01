日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普和日本首相安倍晉三8月25日在七大工業國（G7）高峰會場邊宣布，美國和日本原則上已達成貿易協議，日本將對進口的美國牛肉、豬肉和其他農產品降低關稅。這個消息讓美國的養牛業者摩拳擦掌，但澳洲牛肉業者也積極準備應戰，一場牛排大戰即將在日本登場。

在利潤豐厚的日本牛肉市場，較瘦的西方牛肉越來越受歡迎，到今年3月截止的年度，日本市場的澳洲牛肉營業額創新高，達到33億美元。

彭博資訊報導，澳洲和美國是日本進口牛肉市場的最大供應國，澳洲牛肉市占率為51%，美國為41%，其他供應國紐西蘭、加拿大和墨西哥加起來不到10%。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，包括日本在內的其餘11國簽訂跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。根據協定，日本同意降低關稅。同為簽署國的澳洲因而比競爭對手美國享有優勢。根據協定，在明年3月31日之前，澳洲冷藏和冷凍牛肉的關稅為26.6%，之後降至25.8%，沒有簽署協定的美國牛肉則為38.5%。

美國和日本都未透露兩國剛談成的協議細節。