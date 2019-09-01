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日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普和日本首相安倍晉三8月25日在七大工業國（G7）高峰會場邊宣布，美國和日本原則上已達成貿易協議，日本將對進口的美國牛肉、豬肉和其他農產品降低關稅。這個消息讓美國的養牛業者摩拳擦掌，但澳洲牛肉業者也積極準備應戰，一場牛排大戰即將在日本登場。

在利潤豐厚的日本牛肉市場，較瘦的西方牛肉越來越受歡迎，到今年3月截止的年度，日本市場的澳洲牛肉營業額創新高，達到33億美元。

彭博資訊報導，澳洲和美國是日本進口牛肉市場的最大供應國，澳洲牛肉市占率為51%，美國為41%，其他供應國紐西蘭、加拿大和墨西哥加起來不到10%。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，包括日本在內的其餘11國簽訂跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。根據協定，日本同意降低關稅。同為簽署國的澳洲因而比競爭對手美國享有優勢。根據協定，在明年3月31日之前，澳洲冷藏和冷凍牛肉的關稅為26.6%，之後降至25.8%，沒有簽署協定的美國牛肉則為38.5%。

美國和日本都未透露兩國剛談成的協議細節。

澳洲貿易部表示，美日公布細節後，將仔細研究。澳洲貿易、觀光暨投資部長伯明翰（Simon Birmingham）表示：「我們的牛肉業者是全球最具競爭力者之一，近年在日本大獲成功。我預期他們會繼續看到日本的強勁需求，並支持他們以競爭力和品質與任何國家競爭。」

日本將降低進口美國牛肉關稅，美澳牛肉大戰將在日本登場。圖為東京超市的進口澳洲牛肉...
日本將降低進口美國牛肉關稅，美澳牛肉大戰將在日本登場。圖為東京超市的進口澳洲牛肉。路透
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澳洲競爭力TPP
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