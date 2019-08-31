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歐元「發瘋似地」貶至逾兩年低點 又讓川普不開心

2019-08-31 23:58經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美中貿易戰對經濟的衝擊令市場不安，加上歐洲經濟數據疲軟，引發投資人押注歐洲央行（ECB）9月將進一步寬鬆貨幣政策，歐元對美元上周五（30日）貶至逾兩年低點，為2017年5月以來首度跌破1.10美元。DXY美元指數周五收漲0.4%，至98.916點，為兩年多高點，周線漲1.3%。

歐元對美元上周五一度下跌0.9%，貶至1.0963美元，一周來共跌1.6%，今年以來累計貶值4.3%。

美國總統川普上周五再度抨擊美元走強和歐元疲軟，宣稱美國出口商因此失去競爭力；儘管如此，歐元仍持續下跌。另外，義大利政治危機再度出現轉折，官員對籌組新的執政聯盟意見衝突，使義大利債券挫跌。

ECB正在研議刺激方案，準備在9月12日的貨幣政策會議中提出。市場對於ECB把負利率進一步下調、考慮新購債計畫的預期正在升高。

歐元的走勢反映投資人對歐洲經濟前景的擔憂，同時也再次惹惱川普；他在推特抨擊歐元對美元「瘋狂」下跌，從而取得出口和製造業優勢，但美國聯準會（Fed）卻置之不理。

即將在11月接任ECB總裁的拉加德上周表示，在可預見的未來，貨幣政策應維持高度寬鬆，以應對成長趨緩。

高盛的外匯研究主管潘鐸表示：「投資人已開始關注拉加德的談話，她的說法可能已經釐清，ECB確實有繼續降低利率的空間。」潘鐸預測，ECB將在9月把利率調降0.2個百分點。

歐元／美元周五（30日）跌破1.10美元，為2017年5月以來首見。 路透
歐元／美元周五（30日）跌破1.10美元，為2017年5月以來首見。 路透
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