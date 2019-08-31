從壽司指數看物價水平 在紐約壽司全美最貴

2019-08-31 23:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在美國部分成長最快速的大城市，壽司價格正反映生活費用快速增加。

彭博資訊報導，美國夏洛特和休斯頓兩大城市過去五年人口皆成長逾10%，分別達到260萬和700萬人，當地民眾對壽司漲價最有感。辣鮪魚捲與加州壽司捲去年漲幅比全美平均高出兩倍。

彭博編纂用以衡量生活費波動的壽司指數（Sushinomics Index），不僅能反映壽司價格水準，還是觀察城市人口變動、消費力、商業成長及財富流動的指標。壽司指數以2011年編纂時的價格作為基準100，最新指數攀抵120。根據全美25個城市的數據，其中四成數據高於全美平均，即壽司價格更為昂貴，其餘六成則低於平均值。

紐約的壽司價格依舊高居全美之冠，凸顯當地物價之高；紐奧良民眾則能享受到最便宜的壽司。這項數據與人口變動有關，有人口湧入的城市，物價一般會上漲。邁阿密作為擁有最高淨國際人口湧入、且所得不均程度最高的城市之一，當地高級壽司捲價格漲幅最大，成為衡量高端消費品需求的新指標。

霜堡州立大學經濟學教授William Anderson指出，若沒有納入供應層面的因素，不應將壽司價格作為衡量生活費的確切指標。取得新鮮食材的難易度、冷凍保鮮及運送距離，皆會影響餐廳最終訂價。此外，部分城市可以因為提供特定美食的餐廳林立，而選擇削價競爭。