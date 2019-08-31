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長江後浪推前浪 埃克森美孚跌出標普500前十「重」

2019-08-31 23:02經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）中箭落馬，被擠出標普500指數成分股權重前十大俱樂部，為該指數90年前開始交易以來首見，也繼續見證科技大咖的權重排行持續取代傳統工業和能源巨擘的長期趨勢。

彭博資訊編纂的資料顯示，信用卡支付服務業者Visa在標普500指數的權重於8月1日超越埃克森美孚，成為該指數權重排行第十的企業，美國消費品大廠寶鹼（P&G）隨後也在8月中旬超越埃克森美孚。標普500指數的供應商標普道瓊指數公司公布月底權重報告時，預料將確認這些資料。

臉書、亞馬遜及微軟等科技巨頭過去十年歷經飛也似地成長，這段時間正好適逢美國頁岩油業榮景，為全球帶來豐沛的石油供給，進而對能源業者構成壓力。一度被視為石油巨頭中的黃金標準的埃克森美孚有幾次馬失前蹄，包括加碼投資俄羅斯但該國旋即遭美國制裁，及在2010年美國天然氣價格崩跌時還持續投資。

許多投資人正押漲後石油世代，促使能源業者面臨一場戰役，意即要留住廣泛投資的投資人。標普500今年的能源類股權重僅占4.4%，遠不如10年前的11.7%。

美國能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）主任尚尼洛表示，「石油類股從全球經濟的領袖變成嚴重落後者」，該公司自1920年代就長期追蹤埃克森美孚在標普500的十大權重排行。

另外，石油業老二的寶座也出現新的競爭者，雪佛龍（Chevron）微幅領先荷蘭皇家殼牌石油公司（Shell），成為全球市值第二高的石油業者。埃克森美孚仍穩坐市值寶座，市值近2,900億美元，雪佛龍市值則接近2,230億美元位，略高於殼牌石油。

殼牌不敵雪佛龍的原因在於上季淨利下滑，比分析師的平均預期還低30%。相形之下，雪佛龍同季獲利比預期高出21%，雖然8月的股價也如其他同行一樣下挫，但跌幅只有殼牌的三分之一。而且雪佛龍股票以美元計價，比以英鎊計價的殼牌石油股票更具優勢，主因英鎊受脫歐前景不明拖累。

大型能源業者8月幾乎都深陷愁雲慘霧中，主因美中貿易戰使全球經濟成長展望黯然失色，抑制了石油需求。Stoxx歐洲600石油與天然氣指數預估8月跌幅擴大至6.3%，反映布蘭特油價下跌，單月跌幅可能是近4年來最高。

標普500指數能源股權重如今剩4.4%，遠不如10年前的11.7%。 美聯社
標普500指數能源股權重如今剩4.4%，遠不如10年前的11.7%。 美聯社
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