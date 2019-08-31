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黃金連漲四月 白銀漲勢更兇猛

2019-08-31 22:25經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

在股市止血及公債殖利率回升、美元強漲之際，國際金價在8月的最後一個交易日收黑。但全球經濟衰退的疑慮和美中貿易戰的不確定性，依舊讓黃金延續第四個月上漲的態勢，白銀上月漲幅更一舉超過黃金。

紐約黃金12月期貨8月30日收跌0.5%至每英兩1,529.40美元，當周稍早一度漲抵逾六年高點；同日白銀12月期貨收漲0.86%至每英兩18.342美元，觸及逾兩年高點。8月來金價及銀價的漲幅分別逾6%及約11%，今年迄今則分別上漲17%及18%。

白銀正搭上黃金大漲的順風車。證券經紀商Altavest合夥人厄布魯斯表示，隨著負利率愈發普遍、各大央行促貶匯率並增持黃金，加上全球經濟成長放緩與貿易戰不確定因素，「黃金成為機構投資人眼中的避風港。」

FactSet的數據顯示，12月黃金期貨27日收在每英兩1,551.8美元，為2013年11月以來最高。厄布魯斯表示，黃金目標價在1,575美元的「上方阻力位」，只要上述經濟逆風未減緩，金價將繼續挑戰1,625美元。「但若情勢扭轉，黃金可能回落到1,275美元的支撐位。」

渣打銀行貴金屬分析師庫柏說：「鑒於銀價目前持續上漲，但工業前景卻略微黯淡。白銀後市波動將加劇，且很可能面臨下行壓力。」

貴金屬8月漲勢可觀，分析師表示，黃金及白銀的後市將取決於消息面。路透
貴金屬8月漲勢可觀，分析師表示，黃金及白銀的後市將取決於消息面。路透
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