伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國財政部8月30日宣布，制裁此前曾遭英國海外領地直布羅陀當局扣押的伊朗油輪「阿德里安．達爾亞一號」及其船長，理由是這艘油輪被美國列為恐怖組織的伊朗武裝部隊用來售油牟利。美國政府表示，情報顯示這艘油輪可能運油到敘利亞，並表示任何為「阿德里安．達爾亞一號」提供支持的人都有被制裁的風險。

美國財政部發表聲明說，伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城部隊」利用阿德里安．達爾亞一號這類船隻「非法」運送並出售大量原油，所獲資金用於資助伊朗政府的「惡意活動」。聲明還威脅說，任何幫助阿德里安．達爾亞一號的人都將面臨被制裁的危險。根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與受制裁對象交易。美國已將聖城部隊列為恐怖組織。

一名美國官員透露，美國國務院正全力阻止這艘油輪在敘利亞卸貨。華爾街日報指出，美國財政部的最新制裁措施，會使這艘油輪卸貨變得更困難，尤其是在與美國有緊密金融關係的國家港口。

美國國務卿龐培歐30日發推文說：「可靠資訊顯示，這艘油輪開往敘利亞托土斯港。」

阿德里安．達爾亞一號原名「格雷斯一號」，7月4日在直布羅陀海域遭英軍扣押，理由是將石油運往敘利亞，涉嫌違反歐盟制裁。直布羅陀當局在得到伊朗保證不會在敘利亞卸貨後，釋放了伊朗油輪。美國聲請繼續扣押，遭直布羅陀當局駁回。

根據船舶追蹤網站提供的全球定位系統數據，阿德里安．達爾亞一號8月18日駛離直布羅陀，19日朝希臘行駛。希臘21日表示不會向這艘船提供任何便利。這艘油輪隨後改道前往土耳其，30日駛往土耳其靠近敘利亞邊界的伊斯肯德隆港。

華爾街日報根據知情人士說法報導，這艘油輪準備把原油轉運到較小的船隻上，再由小船運送原油到敘利亞。伊斯肯德隆港經常被用來轉運預定輸往敘利亞的伊朗和俄國原油。