親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

正妹主播過海關被勒索！ 慘遭強行搜查盤問

831遊行爆衝突 警方多次發射催淚彈驅散示威者

美股止住周線四連跌 9月迎來更嚴峻挑戰

2019-08-31 17:41經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周五（30日）小漲，周線止住連四周頹勢，投資人對美中貿易戰得以排解終究抱持一線希望，但無力挽回驚濤駭浪的8月。迎接歷來表現最差的9月，震盪勢所難免。

標普500指數周五漲不到0.1%，收斂早盤漲勢，還一度由紅翻黑。道瓊工業指數漲0.2%，那斯達克綜合指數跌0.1%。總結一周，標普漲2.8%，道瓊漲3%，那斯達克漲2.7%。費城半導體指數周五漲0.6%，連漲三日，一周下來漲4%。

投資人憂心美中貿易戰愈演愈烈，讓美股在8月三度重挫至少2.5%以上，是近八年來震盪最烈的一個月。總結8月標普跌1.8%，道瓊跌1.7%，那斯達克跌2.6%，費半也跌2.4%。儘管如此，標普今年仍漲17%，距7月創下的歷史新高仍只差3.3%。

美股9月仍然充滿考驗。據統計，標普500指數歷來在9月表現往往最差，平均下跌近1%。此外，9月第一周，美中對彼此加徵的關稅就會生效，投資人也關注製造業數據，可從中窺見美中貿易戰進一步影響。美國勞工部也將公布8月就業報告。

儘管如此，美股表現如何，仍取決於美中貿易戰能否休兵，以免經濟進一步惡化而導致衰退。Stifel金融公司主管班尼斯特（Barry Bannister）說：「我懷疑未來四到六周能談出什麼重大協議。 」

倒是有一點有利股市：全球公債殖利率不是降到多年來谷底就是創歷史新低。美國30年期公債殖利率8月跌到歷來最低 ，10年期公債殖利率周五收在1.503%，較今年初足足少了1個百分點。

投資人認為，市場追求投資收益的機會愈來愈少，美股相較之下更有吸引力，儘管這幾年減稅所帶動的企業獲利成長已明顯走緩。

聯博投信（AllianceBerstein）主管費雪（Kathy Fisher）擔心，美中貿易戰談談打打，會讓企業延後聘雇計畫，不利貢獻美國經濟成長2/3的消費者支出。

美股表現如何，仍取決於美中貿易戰能否休兵，以免經濟進一步惡化而導致衰退。美聯社
美股表現如何，仍取決於美中貿易戰能否休兵，以免經濟進一步惡化而導致衰退。美聯社
分享

標普美股
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

澳洲推綠色貸款 吸引企業裝太陽能板

2019-08-31 13:50

印度第2季經濟成長5％ 6年來最嚴重放緩

2019-08-31 13:41

美未鬆手？ WSJ：華為被查竊密、挖角

2019-08-31 13:38

過去一周市場回顧

2019-08-31 13:26

鎖定日本銀髮商機 美國創新醫療業推「動力內衣」、「AI診斷」

2019-08-31 13:17

過半千禧世代自認「美食家」 更講究原味與健康食物

2019-08-31 13:15

圍堵華為不死心 美副總統訪波蘭鎖定5G安全協議

2019-08-31 11:31

日本高齡化有商機！新創事業賣照護產品和服務

2019-08-31 09:25

彭博專欄／當心市場流動性萎縮…

2019-08-31 01:48

日韓爭端 威脅全球秩序

2019-08-31 01:45

樂桃飛韓三航線將喊停

2019-08-31 01:45

亞馬遜大火 燒出巴西危機

2019-08-31 01:45

沙國石油海外掛牌 屬意東京

2019-08-31 01:45

印尼禁出口 鎳價衝五年新高

2019-08-31 01:45

亞洲新創FDI 探16年低點

2019-08-31 01:45

颶風直撲佛州 天然氣飆漲

2019-08-31 01:45

印度上季GDP增5% 六年新低

2019-08-31 01:45

小摩高喊買進股票

2019-08-31 01:45

韓利率不動 10月可能降息

2019-08-31 01:45

美歐通膨疲軟 寬鬆壓力增

2019-08-31 01:45

企業卻步…亞洲新創外國投資件數 16年新低

2019-08-30 23:37

熱錢卡位先... 印尼還沒遷都 就有投機客去炒地皮

2019-08-30 23:20

供應鏈移出大陸契機 路透：印度向蘋果、鴻海招手投資

2019-08-30 17:30

東芝記憶體傳將收購光寶科SSD部門

2019-08-30 17:12

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

阿拉巴馬男子偷50元 關了36年才出獄

2019-08-30 19:25

美企痛批對陸5千5百億商品加稅 川普回嗆：都在找藉口

2019-08-30 23:18

川普批通用汽車從大哥淪為小弟 應儘速返美

2019-08-30 20:43

美最新北韓制裁名單 台灣商人與公司入列

2019-08-30 22:54

失聯北科大留學生父親抵美 美承諾全力偵辦

2019-08-31 10:01

新一波加徵前夕 川普：美中排定「不同層級」對談

2019-08-31 01:33

印度再對穆斯林動手 數百萬人恐喪失國籍

2019-08-30 23:01

對美施壓 青瓦台：儘早回收26處駐韓美軍基地

2019-08-31 13:02

蘋果靠邊站！巴菲特今年漲幅最大持股是這檔

2019-08-30 23:45

印尼禁出口 鎳價衝五年新高

2019-08-31 01:45

窮人也能住豪宅 這裡曾是共黨的模範...為何他們竟想逃

2019-08-31 10:00

川普反駁貿易戰傷害經濟說法 反將矛頭轉向聯準會

2019-08-31 06:31

直撲佛羅里達 颶風多利安威力增強至3級

2019-08-31 04:18

美對中國商品加稅 川普證實9月1日實施

2019-08-31 07:52

川普推文撇清與伊朗火箭爆炸無關 照片疑為機密檔案

2019-08-31 10:14

彭博專欄／當心市場流動性萎縮…

2019-08-31 01:48

影／美版「學姐」閃辭白宮 因犯了川普的大忌

2019-08-31 17:03

影／怪獸颶風「多利安」直撲佛州 太空站拍下扎實結構

2019-08-31 12:41

貿易戰暫歇 川普露口風：美中持續對話中

2019-08-30 23:33

美企批關稅戰 川普回嗆：經營爛還找藉口

2019-08-31 12:58

向記者透露白宮內幕 川普特助傳請辭

2019-08-30 21:38

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

德總理梅克爾將訪北京 預料關切香港局勢

2019-08-31 07:54

「印度優先」再發威 數百萬人恐除籍

2019-08-30 23:59

日韓爭端 威脅全球秩序

2019-08-31 01:45

不談下台 美拿馬杜洛沒轍

2019-08-31 00:15

多利安增強為2級颶風 直撲美佛州恐釀致命洪災

2019-08-30 23:35

日本高齡化有商機！新創事業賣照護產品和服務

2019-08-31 09:25

圍堵華為不死心 美副總統訪波蘭鎖定5G安全協議

2019-08-31 11:31

替第6軍鋪路 美成立太空司令部

2019-08-31 00:03

樂桃飛韓三航線將喊停

2019-08-31 01:45

伊朗油輪疑違禁令駛往敘利亞 美再祭制裁

2019-08-31 13:00

熱錢卡位先... 印尼還沒遷都 就有投機客去炒地皮

2019-08-30 23:20

亞馬遜大火 燒出巴西危機

2019-08-31 01:45

新戰場不缺席 日建「宇宙作戰隊」

2019-08-31 00:07

印度第2季經濟成長5％ 6年來最嚴重放緩

2019-08-31 13:41

亞馬遜野火 巴西總統：歐洲不夠格下指導棋

2019-08-31 14:16

澳洲推綠色貸款 吸引企業裝太陽能板

2019-08-31 13:50

ICE悄悄改變U簽證 恐令移民不敢報案

2019-08-31 14:05

日2020年防衛預算申請額突破5.3兆 連漲7年

2019-08-30 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top