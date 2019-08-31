美股止住周線四連跌 9月迎來更嚴峻挑戰

2019-08-31 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五（30日）小漲，周線止住連四周頹勢，投資人對美中貿易戰得以排解終究抱持一線希望，但無力挽回驚濤駭浪的8月。迎接歷來表現最差的9月，震盪勢所難免。

標普500指數周五漲不到0.1%，收斂早盤漲勢，還一度由紅翻黑。道瓊工業指數漲0.2%，那斯達克綜合指數跌0.1%。總結一周，標普漲2.8%，道瓊漲3%，那斯達克漲2.7%。費城半導體指數周五漲0.6%，連漲三日，一周下來漲4%。

投資人憂心美中貿易戰愈演愈烈，讓美股在8月三度重挫至少2.5%以上，是近八年來震盪最烈的一個月。總結8月標普跌1.8%，道瓊跌1.7%，那斯達克跌2.6%，費半也跌2.4%。儘管如此，標普今年仍漲17%，距7月創下的歷史新高仍只差3.3%。

美股9月仍然充滿考驗。據統計，標普500指數歷來在9月表現往往最差，平均下跌近1%。此外，9月第一周，美中對彼此加徵的關稅就會生效，投資人也關注製造業數據，可從中窺見美中貿易戰進一步影響。美國勞工部也將公布8月就業報告。

儘管如此，美股表現如何，仍取決於美中貿易戰能否休兵，以免經濟進一步惡化而導致衰退。Stifel金融公司主管班尼斯特（Barry Bannister）說：「我懷疑未來四到六周能談出什麼重大協議。 」

倒是有一點有利股市：全球公債殖利率不是降到多年來谷底就是創歷史新低。美國30年期公債殖利率8月跌到歷來最低 ，10年期公債殖利率周五收在1.503%，較今年初足足少了1個百分點。

投資人認為，市場追求投資收益的機會愈來愈少，美股相較之下更有吸引力，儘管這幾年減稅所帶動的企業獲利成長已明顯走緩。