澳洲推綠色貸款 吸引企業裝太陽能板

2019-08-31 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲廣播公司（ABC）報導，電價不斷上漲，讓澳洲人在自家屋頂裝設太陽能板的速度也跟著飆升。然而，在砸大錢裝設太陽能板後，要從中得到回饋需要花上一段時間，讓許多企業心灰意冷、不敢投資。不過現在有一項新計畫，或許能讓企業主回心轉意。

永續澳洲基金提供貸款，協助推廣綠能。路透 分享 facebook

澳洲墨爾本市政府2002年成立永續墨爾本基金（Sustainable Melbourne Fund），該基金今年與澳洲銀行合作，增加資本擴大規模至兩億澳元（約台幣43億元），並改名為永續澳洲基金，提供貸款協助全國客戶進行綠能改造。

貸款讓企業不必負擔開始裝設的沉重開銷，客戶只要在隨後20年攤還即可。銀行則有長期貸款生意。

位在維多利亞省莫寧頓半島的Paringa Estate酒莊，老闆麥卡爾（Lindsay McCall）發現他的電費不斷上漲，特別是夏季時，酒廠需要啟動更多冰藏設備。

麥卡爾表示，「這是一個穩定上升的成本，雖然不至於讓我們經營不下去，但每分錢都很重要」。麥卡爾的電工建議他向永續澳洲基金借款，以支付安裝太陽能板的費用。

非營利組織ClimateWorks執行長安娜．斯克爾貝克（Anna Skarbek）表示，「過去幾年內，我們已經看到商業地產、製造業場地和農地裝設的太陽能設備增加一倍」。

斯克爾貝克是永續墨爾本基金董事會的成員，她說，科學界要求全球最遲在本世紀中葉達到碳平衡或淨零碳排的目標，這代表各大企業的建築都必須在零排放的情況下經營，包括農場、製造業和大型工業，所以乾淨能源在這十年或下個十年都相當迫切。