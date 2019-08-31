美未鬆手？ WSJ：華為被查竊密、挖角

2019-08-31 13:38 世界日報 中國新聞組／北京31日電



美國政府對中國電訊設備製造商華為的封殺並未鬆手。華爾街日報(WSJ)29日引述知情人士報導，美國檢察官正調查中國電訊設備商華為涉嫌技術盜竊的新案件，這可能會擴大對這家中國電訊巨頭目前的刑事指控。華為被控多年來竊取個人和公司的知識產權，並從競爭對手那裡招募員工。美國政府正在調查今年早些時候發布的針對華為的起訴書中沒有涉及的商業行為。對於有關報導，華為和美國司法部對此尚未回覆。

據綜合報導，華為被控多年來從多人和多家公司盜竊知識產權，並向競爭對手的員工挖角。檢察官正調查華為涉嫌從葡萄牙多媒體製作人奧利維拉（Rui Oliveira）竊取智能手機攝影技術的案件。奧利維拉2014年會見華為高層，有意售出相機專利，但無疾而終，其友人三年後發現華為手機產品盜用技術。

聯邦調查局探員和紐約東區聯邦法院檢察官今年6月初曾與奧利維拉見面了解詳情，還與華為瑞典辦事處前工程師里德（Robert Read）會面。里德曾表示瑞典辦事處有地下室放置外國製設備，供華為工程師分析。

美國司法部今年1月指控華為及其財務長孟晚舟合謀違反美國對伊朗的制裁，通過華為試圖隱藏的一家子公司與伊朗做生意。

報導指出，美國今年5月以國家安全理由，規定美國聯邦機構禁用由「海外對手」製造的電訊設備，這被認為是將矛頭指向華為。同月，美國商務部將華為加入貿易管制「實體名單」，禁止華為購買來自美國的零部件和軟體。外界普遍認為，華為已成為美方對華貿易談判的籌碼之一。