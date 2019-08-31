親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

韓國瑜買麻花捲「自掏腰包」遭爆是政治獻金 王淺秋回應了

日本高齡化有商機！新創事業賣照護產品和服務

2019-08-31 09:25聯合報 記者季晶晶╱即時報導

估計到2060年，日本的人口將減少近三分之一，屆時65歲以上老者將占全部人口的40％，這樣的高齡化社會還有商機嗎？美國多家專注於照護產品和服務的新創公司認為，答案無庸置疑。

美國提供照護產品和服務的新創事業，看好日本高齡化社會的商機，前往開疆闢土。取自I...
美國提供照護產品和服務的新創事業，看好日本高齡化社會的商機，前往開疆闢土。取自Instagram/Seismic帳號
分享

日本時報報導，總部在加州的Seismic服飾公司看好日本市場，到日本賣「動力內衣」。這種內衣是利用機械動力學和電腦感應技術，模仿人體動作提供助力，可減輕活動過程中的體力負擔。

動力內衣的設計不限於特殊年輕層，但它的功能顯然特別適合老人家。

日本65歲以上的長者如今已有3500萬，因人口持續減少和老化，未來占總人口的比重料將愈來愈高。

Seismic去年11月先與大林組營造公司合作，提供日本建築工人動力內衣，借助高科技的力量，讓他們的工作變得比較輕鬆。動力內衣的單價在1000到5000美元（約台幣3.2萬到15.8萬元）之間，需充電使用，續航力是八小時。

另一家新創公司VSee計畫明年4月之前進軍日本市場。他們的遠距照護產品原本是用來協助國際太空站的太空人，將個人健康資訊傳送給地球上的醫生。

這個工具能連接多種醫療設備，例如心率監測器和數位聽診器，就算連線環境不佳，也能清晰傳送X光片圖。

VSee希望能在家庭照護方面開拓商機，這個領域對遠端照護服務的需求日益增加。

想到日本闖天下的新創事業還有MyndYou。該公司和瑞穗信息综研股份有限公司攜手，利用人工智慧軟體診斷工具，追蹤用戶說話和日常活動模式的細微變化，以研判是否需要阿茲海默症的相關照護。

另有與第一生命保險公司合作的Neurotrack科技公司。第一生命的保戶和家人可透過電腦或電話追蹤老人家的眼球運動，及早發現和防範失智症

美國提供照護產品和服務的新創事業，看好日本高齡化社會的商機，前往開疆闢土。取自推...
美國提供照護產品和服務的新創事業，看好日本高齡化社會的商機，前往開疆闢土。取自推特Seismic帳號
分享

太空人高齡化失智症
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

彭博專欄／當心市場流動性萎縮…

2019-08-31 01:48

日韓爭端 威脅全球秩序

2019-08-31 01:45

樂桃飛韓三航線將喊停

2019-08-31 01:45

亞馬遜大火 燒出巴西危機

2019-08-31 01:45

沙國石油海外掛牌 屬意東京

2019-08-31 01:45

印尼禁出口 鎳價衝五年新高

2019-08-31 01:45

亞洲新創FDI 探16年低點

2019-08-31 01:45

颶風直撲佛州 天然氣飆漲

2019-08-31 01:45

印度上季GDP增5% 六年新低

2019-08-31 01:45

小摩高喊買進股票

2019-08-31 01:45

韓利率不動 10月可能降息

2019-08-31 01:45

美歐通膨疲軟 寬鬆壓力增

2019-08-31 01:45

企業卻步…亞洲新創外國投資件數 16年新低

2019-08-30 23:37

熱錢卡位先... 印尼還沒遷都 就有投機客去炒地皮

2019-08-30 23:20

供應鏈移出大陸契機 路透：印度向蘋果、鴻海招手投資

2019-08-30 17:30

東芝記憶體傳將收購光寶科SSD部門

2019-08-30 17:12

海底撈創辦人成新加坡首富 10年首換人

2019-08-30 13:52

過度餵食讓鵝肝長至10倍大 紐約擬立法禁肥肝

2019-08-30 11:44

公布報復黑名單前 北京查科技業對美供應商的依賴度

2019-08-30 10:12

不再火上加油 Timberland、Vans停止購買巴西皮革

2019-08-30 08:25

道瓊指數飆漲326點 美中貿易緊張局勢似有緩和跡象

2019-08-30 07:00

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

人民幣再創11年半來新低！中國真的不出手阻貶？看懂中國的「美元荒」隱憂

2019-08-30 10:23

影／外星人現身？ Google Map中南極大陸驚見神秘面孔

2019-08-30 10:50

阿拉巴馬男子偷50元 關了36年才出獄

2019-08-30 19:25

美企痛批對陸5千5百億商品加稅 川普回嗆：都在找藉口

2019-08-30 23:18

女囚監獄內臨盆 獄警護士沒人幫忙冷眼看嬰兒出生

2019-08-30 16:02

英國最年輕13歲爸爸發現遭戴綠帽 十年後慘況曝光

2019-08-30 13:15

巫醫下毒手？懸崖底發現嬰兒又餓又冷 五個家人在旁全變冰冷屍體

2019-08-30 10:47

川普批通用汽車從大哥淪為小弟 應儘速返美

2019-08-30 20:43

反對硬脫歐努力失敗 英法院拒裁定國會延長休會無效

2019-08-30 17:22

海底撈創辦人成新加坡首富 10年首換人

2019-08-30 13:52

東芝記憶體傳將收購光寶科SSD部門

2019-08-30 17:12

影／探索百年沉船！艙門全「詭異敞開」唯獨艦長室深鎖

2019-08-30 10:23

影／熊偷吃蜂蜜損失慘重！蜂農發現牠們還先挑高級貨

2019-08-30 17:10

他喝醉討錢遭拒 將母親砍頭挖大腦試圖炸來吃

2019-08-30 15:17

千禧世代累了 嬰兒潮熟年卻開始瘋追劇

2019-08-30 13:52

影／伊利蘇大壩完工在即 土耳其萬年古鎮將沉入水底

2019-08-30 14:42

美中貿易戰打得火熱 兩邊首都恐陷「水深」

2019-08-30 11:00

影／足球場蓋河邊 踢一半洪水來襲7人被沖走罹難

2019-08-30 12:02

美最新北韓制裁名單 台灣商人與公司入列

2019-08-30 22:54

印度再對穆斯林動手 數百萬人恐喪失國籍

2019-08-30 23:01

打臉川普？調查顯示大多數美商繼續看重大陸市場

2019-08-30 14:11

接受台國安官員饋贈、說謊、詐欺 華府智庫研究員被捕

2019-08-30 16:15

新一波加徵前夕 川普：美中排定「不同層級」對談

2019-08-31 01:33

美企撤走？ 蘋果在中國代工廠從30家增加到52家

2019-08-30 16:09

川普反駁貿易戰傷害經濟說法 反將矛頭轉向聯準會

2019-08-31 06:31

涉竊取科技機密 美國再查華為

2019-08-30 14:25

蘋果靠邊站！巴菲特今年漲幅最大持股是這檔

2019-08-30 23:45

公布貿易戰報復名單前 中國先普查企業耐受力

2019-08-30 14:24

直撲佛羅里達 颶風多利安威力增強至3級

2019-08-31 04:18

供應鏈移出大陸契機 路透：印度向蘋果、鴻海招手投資

2019-08-30 17:30

印尼禁出口 鎳價衝五年新高

2019-08-31 01:45

貿易戰暫歇 川普露口風：美中持續對話中

2019-08-30 23:33

珍奶發燒空杯亂丟 引發日本京都垃圾風暴

2019-08-30 16:01

彭博專欄／當心市場流動性萎縮…

2019-08-31 01:48

美中貿易全國委會報告:中國「保護主義」是外企最大阻礙

2019-08-30 13:44

向記者透露白宮內幕 川普特助傳請辭

2019-08-30 21:38

過度餵食讓鵝肝長至10倍大 紐約擬立法禁肥肝

2019-08-30 11:44

亞馬遜大火 燒出巴西供料危機

2019-08-30 14:21

中國芬太尼快遞入美 國會議員羅斯促海關嚴查

2019-08-30 11:54

多利安增強為2級颶風 直撲美佛州恐釀致命洪災

2019-08-30 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top