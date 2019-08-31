日本高齡化有商機！新創事業賣照護產品和服務

2019-08-31 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



估計到2060年，日本的人口將減少近三分之一，屆時65歲以上老者將占全部人口的40％，這樣的高齡化社會還有商機嗎？美國多家專注於照護產品和服務的新創公司認為，答案無庸置疑。

美國提供照護產品和服務的新創事業，看好日本高齡化社會的商機，前往開疆闢土。取自Instagram/Seismic帳號 分享 facebook

日本時報報導，總部在加州的Seismic服飾公司看好日本市場，到日本賣「動力內衣」。這種內衣是利用機械動力學和電腦感應技術，模仿人體動作提供助力，可減輕活動過程中的體力負擔。

動力內衣的設計不限於特殊年輕層，但它的功能顯然特別適合老人家。

日本65歲以上的長者如今已有3500萬，因人口持續減少和老化，未來占總人口的比重料將愈來愈高。

Seismic去年11月先與大林組營造公司合作，提供日本建築工人動力內衣，借助高科技的力量，讓他們的工作變得比較輕鬆。動力內衣的單價在1000到5000美元（約台幣3.2萬到15.8萬元）之間，需充電使用，續航力是八小時。

另一家新創公司VSee計畫明年4月之前進軍日本市場。他們的遠距照護產品原本是用來協助國際太空站的太空人，將個人健康資訊傳送給地球上的醫生。

這個工具能連接多種醫療設備，例如心率監測器和數位聽診器，就算連線環境不佳，也能清晰傳送X光片圖。

VSee希望能在家庭照護方面開拓商機，這個領域對遠端照護服務的需求日益增加。

想到日本闖天下的新創事業還有MyndYou。該公司和瑞穗信息综研股份有限公司攜手，利用人工智慧軟體診斷工具，追蹤用戶說話和日常活動模式的細微變化，以研判是否需要阿茲海默症的相關照護。