歐元區8月通膨率探兩年低點 ECB下月貨幣寬鬆機率增

2019-08-31 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



歐元區8月消費者物價調和指數（HICP）初估年增率持平於1.0%，與7月相同，符合經濟學家預期，卻是2016年11月以來最小增幅，也遠低於歐洲央行（ECB）接近但略低於2%的目標，強化了市場對於ECB將在9月進一步寬鬆貨幣政策的預期。

歐盟統計局30日表示，剔除能源、食品物價後的歐元區核心通膨率，8月持平於1.1%；ECB在討論利率決策時，惠密切關注核心通膨指標；許多市場經濟學家關注、進一步剔除菸酒後的雙核心CPI，本月則上升0.9%，同樣與上月持平。

彭博經濟學家指出，最新通膨數據顯示，食品及服務價格的微小漲幅，幫助抵銷了能源價格的跌幅，但去年能源價格在9、10月大漲的情況，不太可能重演，因此預估能源價格未來幾個月將持續對通膨造成下壓。

ECB管理委員會將在9月12日召開利率決策會議，在全球貿易爭端造成經濟走緩、德國製造業景氣已陷入萎縮之際，ECB已承諾推出經濟刺激措施。市場預期，ECB未來一年將會降息好幾次，並展開新一輪購債計畫，也就是量化寬鬆（QE）措施。ECB的寬鬆措施也將涵蓋幫助商業銀行因應負利率副作用的計畫。

歐元區的問題在於，儘管經長期擴張已創造了逾1,000萬個就業機會，通膨率2013年來卻都未能達到通膨目標，這樣的經濟擴張原應推升通膨，但勞動市場潛藏的鬆弛情況、服務業占經濟比重提高、以及人口老化，抑制了物價漲幅。

ECB還面臨外部因素所造成的經濟疲軟難題，例如英國脫歐、貿易戰及中國經濟放緩等，導致貨幣政策成效有限。