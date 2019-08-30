蘋果靠邊站！巴菲特今年漲幅最大持股是這檔

2019-08-30 23:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「股神」巴菲特是投資界超級巨星，他的波克夏公司（Berkshire Hathaway）每季持股變動向來備受關注。儘管如此，今年來波克夏持股中投資報酬率最大的一檔股票，可能絕大多數投資人聽都沒聽過。

財經新聞網站MarketWatch報導，波克夏投資組合持續在變動，但若以截至6月底的45檔持股清單為準，再計算今年來的報酬率，不論巴菲特何時決定買進、加碼或減碼這些股票，可得到波克夏今年表現最佳持股前十名名單如下，括弧內是截至8月28日止的2019年總投資報酬率：

1. StoneCo （66%）

2. 穆迪（54%）

3. 漢堡王母公司Restaurant Brands（51%）

4. 萬事達卡（48%）

5. 好市多（45%）

6. Charter Communications（41%）

7. Synchrony Financial（39%）

8. 億滋國際（Mondelez）（38%）

9. VeriSign（37%）

10. 威士（36%）

此外，第11名寶鹼（35%）、13名蘋果（32%）、23名亞馬遜（17%），表現也不差。

卡夫亨氏（Kraft Heinz）這檔持股則是大輸家，今年來總投報率為負39%。Teva製藥更以負55%的總投報率在45檔股票中墊底。

令人好奇的是，今年來總投報率第一的波克夏持股是StoneCo，可能許多投資人從未聽說過這家公司，若聽過也是最近的事。波克夏在去年第4季揭露持有這檔股票，而該公司去年10月才剛上市。該股3月漲幅逾100%，4月雖大幅回檔，但今年來漲幅仍有66%。

為什麼這檔股票漲勢如此凌厲？話說StoneCo是總部在巴西的支付公司，兼具金融科技（FinTech）和拉丁美洲成長題材。今年第1季財報已經令人驚艷，第2季業績更乘勝追擊，營收比一年前躍增69%至5.86億巴西里爾（約1.451億美元），是市場共識預測值的四倍多；淨利更激增173%，每股盈餘達0.69里爾（0.17美元），符合預期。

這家巴西金融科技公司提供技術解決方案，讓商家與其夥伴能彼此連結，以利進行電子商務交易、店內交易和行動交易。去年底StoneCo大約對26.7萬個客戶提供服務，如今活躍客戶已增至36.02萬個，業務呈現飛快成長。2018年StoneCo營收較2017年成長逾100%至7.283億美元，根據Refinitiv共識預測，2019年營收可達6億美元，2020年再挑戰8.25億美元。

根據Motley Fool網站報導，波克夏擁有可觀的StoneCo持股，持有大約11%股權。不過，最初敲進這檔股票的不是巴菲特，而是他兩位選股副手之一的康姆斯（Todd Combs） 。