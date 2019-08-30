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華爾街唱衰 但Uber很像亞馬遜、臉書當年

2019-08-30 19:56經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

今年5月搭上叫車服務Uber首次公開發行股票（IPO）列車的投資人，可能大嘆這簡直是趟「地獄之旅」，因為這檔股票已從掛牌價每股45美元直直落，本周觸及32.59美元新低價位，讓外部投資人截至目前為止總計損失超過20億美元。

虧錢的投資人面臨一個老問題：此刻該脫售持股，以免日後損失更多，還是該持股續抱，等待未來股價翻揚？

財經新聞網站專欄作家艾倫茲（Brett Arends）撰文表示，若有人知道這問題的正確解答，早就成為富翁富婆了。理財專家通常的建議是：某檔個股占投資組合比重不宜超過5%，尤其是風險高的股票。

愈來愈多華爾街分析師質疑這檔股票的前景。專家指出Uber問題多多，包括商業模式不確定性高、虧損日增、公司還很年輕、管理階層未承受過考驗、股價被高估、不知何時才會轉虧為盈等等。這些分析師可能表示，難怪這個IPO是災難一場，應當賣出股票停損。

問題是，以上引述評的不只是Uber，還包括近20年前華爾街分析師對亞馬遜股票的評論，以及七年前他們對臉書股票的看法。

艾倫茲指出，像Uber、亞馬遜、Google、臉書這類掀起業界變革的新公司，成立之初的價值實在難以評估，這些公司在成長階段往往動盪頻仍，面臨鋪天蓋地的質疑聲。

艾倫茲翻出昔日剪報，檢視華爾街分析師當年對這些「改變遊戲規則」的網路新秀和「平台」公司早期的評價，發現當時的說法跟現在對Uber的說法大同小異。

比方說，有篇2000年研究報告提醒投資人慎防亞馬遜有破產之虞。撰寫報告的分析師是這麼寫的：「現金流是負的，加上營運資金管理不善和高債負，在超級競爭的市場環境下，這家公司承受極高的風險。」

事實是，亞馬遜股價曾在1999年兩度遭遇腰斬的情況，那年年底漲到107美元觸頂，到2001年10月（911恐怖攻擊一個月後）跌到6美元。但今天，亞馬遜股價29日以1,786.4美元作收，執行長貝佐斯也已躍居全球首富。

順帶一提，這篇警告亞馬遜可能破產的報告，是由雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）發表的，這家投資銀行已在2008年金融海嘯滅頂（安息吧）。

另一個例子是臉書，2012年IPO也很淒慘，先是股票交易首日那斯達克交易系統大當機，然後股價一路大跌，對公司前途未卜的質疑聲浪不斷。更令華爾街震驚的是，臉書竟然以10億美元大手筆，買下一個看不到未來的利基型網站。

這個網站名字叫 Instagram，如今已成臉書獲利與成長的支柱。臉書股價曾經從38美元跌到18美元，華爾街分析師紛紛大砍目標價至20至30美元。如今，臉書29日以每股185.57美元收盤。

又如串流影音網站Netflix，早期股價也在眾人質疑聲中跌跌撞撞，2011年更因訂價問題觸怒用戶而遭遇危機，股價跌掉75%。今天呢？Netflix股價已從谷底翻漲30倍左右。

艾倫茲的結論是，儘管每成就一家亞馬遜、臉書和Netflix，就有數百家新創公司倒閉，重點是，有贏家相的年輕公司，初期遭市場普遍、重大質疑，是常有之事。華爾街分析師擅長依據目前的財務報表推測一家公司近期的未來，視野卻難跳脫這些數字、遠眺長遠的將來。正因如此，真正革命性的公司，價值在早期實難估計。

艾倫茲認為，虧損累累的Uber也遭遇類似情況。但這家公司已改變民眾旅行、通勤甚至生活的方式。這個品牌也像舒潔（Kleenex）一般，成為日常通用語。

回到Uber股票該賣出或續抱的老問題。答案因人而異，畢竟抱牢持股不只是算術問題，更是信心問題。

Uber股票5月上市以來表現不佳，與亞馬遜、臉書、Netflix早期一樣，未來展...
Uber股票5月上市以來表現不佳，與亞馬遜、臉書、Netflix早期一樣，未來展望也備受質疑。路透
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Uber華爾街IPO
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