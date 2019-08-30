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阿拉巴馬男子偷50元 關了36年才出獄

2019-08-30 19:25聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國阿拉巴馬州58歲男子Alvin Kennard於1983年在麵包店偷竊50.75美元，因違反該州的「三振條款」，1979年時被控三項竊盜罪名後來獲得假釋，遭到法官重判無期徒刑。法官本周三重新宣判，更改刑期為已服刑時間，Alvin Kennard可望獲得自由。

8月28日，Alvin Kennard在法庭聆聽判決。美聯社
8月28日，Alvin Kennard在法庭聆聽判決。美聯社
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偷竊竊盜假釋
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