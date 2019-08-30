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過度餵食讓鵝肝長至10倍大 紐約擬立法禁肥肝

2019-08-30 11:44聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】英國衛報報導，紐約市議員提案禁止銷售肥肝，包括鴨肝及鵝肝。

外界批評肥肝製作方式殘忍。為了讓肝的尺寸擴長至正常10倍以上，業者透過管線過度餵食鴨群鵝群。

提出法案的議員瑞佛拉（Carlina Rivera）表示，肥肝生產過程極度殘忍。她說，只有少數紐約餐廳提供肥肝，肥肝並非辛勤工作的紐約人飲食的一部分。

法案將在數月內表決。若通過，違者可處最高1000美元罰款或最高一年有期徒刑。目前為止，紐約市市長白思毫及超過半數議會議員都表態支持此法案。

不過，仍有少部分人持反對意見。

哈德遜肥肝莊園經理亨利（Marcus Henley）表示，該法案的基礎錯誤，宣稱肥肝製作過程對動物沒有傷害。他說，「該法案將直接影響肥肝廠所在較貧困郊區400多名員工，另外間接影響紐約上州數百名從業員工」。

該法案並未禁止農場生產肥肝，只是禁止肥肝在紐約市內銷售。

紐約米其林星級法式餐廳Le Coucou廚師羅思（Daniel Rose）表示，他支持嚴格的食品製造規範，不過，要禁止單一產品前，必須審慎評估。

加州早已禁止肥肝的生產及銷售；芝加哥2006年禁止肥肝，但兩年後被推翻；全食超市（Whole Foods）1997年起停止銷售肥肝，美國物流公司Postmates在2018年停止運送肥肝。

在美國之外，英國、以色列、印度等國家已禁止肥肝的銷售或生產。

紐約市議員提案禁止肥肝在紐約銷售。全食超市1997年即停止銷售肥肝。路透
紐約市議員提案禁止肥肝在紐約銷售。全食超市1997年即停止銷售肥肝。路透
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