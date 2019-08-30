日韓貿易爭端 凸顯全球秩序崩壞

2019-08-30 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日本與南韓的貿易爭端，看似隨著日本正式將南韓踢出貿易白名單而升溫。儘管近來傳出日方批准某些關鍵材料出口，但貿易專家指出，日韓的狀況，是全球秩序「崩壞」的跡象。

彭博資訊周五報導，南韓官員透露，日本已批准對南韓出口用於晶片製造的氟化氫，這是日本出口限制措施上月生效以來的首次。

知情人士透露，這批氣體的出貨對象是三星。南韓的Soulbrain公司將從日本Stella Chemifa進口氟化氫，並供應給三星。

亞洲貿易中心（Asian Trade Centre）執行董事Deborah Elms接受CNBC採訪時表示，日韓貿易衝突反映全球秩序正在崩壞。日本把南韓移出最惠國待遇的白名單後，南韓反制，終止與日本的雙邊「軍事情報保護協定」，不與日本分享軍事情報。

Deborah Elms說：「我認為，這是體制崩壞的徵兆。日韓的貿易爭端擴散到國安領域，而且可能繼續擴散，目前還沒有平息的跡象。這或許只是日韓之間的爭端，但還有更大的危機。日韓的衝突原本應該化解，卻沒有解決。他們之間就像鄰居為了種在土地交界處的樹是否越界發生爭執，但不遠處的山上已發生森林大火。」

她指出，美中貿易戰已經引發全球市場震盪，使全球經濟成長的前景蒙上陰影。現階段有許多狀況，都可能使全球秩序脫軌。例如，當前的美國政府就不太尊重以法規為基礎的體制。一旦法規和規範受到破壞，許多事情都會生變，目前就是如此。