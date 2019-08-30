蘋果認清現實？ 產品維修將開放給獨立企業執行

2019-08-30 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果將在美國推出新的維修計畫，開放獨立企業使用和授權服務供應商相同的零件與工具，為蘋果產品進行維修。

這是蘋果放鬆維修作業管制的最新一步，消費網站iFix.com的總編輯Kyle Weis在推特表示：「蘋果終於對多年來的現實狀況做出回應，蘋果產品銷售很成功，但隨之產生的維修需求，蘋果自己吃不下。」

蘋果周四表示，這些獨立公司必須擁有一名蘋果認證的技術人員，才能向蘋果申請加入新的維修計畫。合格者即可用相同的價格，向蘋果購買全球逾五千家授權服務供應商使用的診斷設備、零件和工具。

過去幾年，蘋果在北美、歐洲和亞洲試行這項計畫後，準備拓展至美國以外。

蘋果對執行修復作業的人員和企業管控一向嚴格，強力反對未獲授權的修復商提供修復摔裂螢幕等服務，並推動消費者前往蘋果門市或蘋果認證的服務商維修，以維持產品安全運作。

美國許多州倡議消費者產品維修權「Right to Repair」，主張消費者有權自行維修手機也不影響保固，但一些科技產業組織如CompTIA持續遊說反對，宣稱一旦標準降低，將使消費者面臨安全和隱私風險，也可能傷害企業的智慧財產權。