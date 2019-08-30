公布報復黑名單前 北京查科技業對美供應商的依賴度

2019-08-30 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／綜合報導】華爾街日報報導，中國大陸政府正仔細研究大陸科技公司對美國供應商的依賴程度，顯然想正確評估這些科技公司對進一步貿易戰衝擊的耐受能力，此時正值北京準備公布針對外企的報復黑名單。

這項跨部門的嘗試，涉及普查國內公司，已經在過去幾個月間展開。

中國官員上周重申，近期內公布「不可靠實體清單」的計畫，上榜外企和個人在中國的業務將受限。這份黑名單顯然是在回應華府將電信巨擘華為列入出口管制實體名單。

由於中美兩大經濟體的隔閡愈發嚴重，中國對國內企業進行調查，是降低依賴美國科技的長期目標其中一環。大陸一直仰賴美國科技和供應商提供半導體、數據機和噴射機引擎。

根據華爾街日報，進行這項調查也凸顯出北京官員小心翼翼，以免在貿易爭端推出的反制措施誤傷自己人。

知情人士說，中國國家發展和改革委員會，以及工業和信息化部的官員聯絡包括知名智慧手機製造商小米、Oppo和Vivo在內的國內廠商，詢問供應鏈結構和對美國公司的曝險。

早在與美方有貿易紛爭之前，中國就希望擁有更高度的科技獨立，不必太仰賴美國。去年華府禁止美國公司與中興通訊和福建晉華集成電路有生意往來後，中國的動力更強。

部分中國公司已經將美國科技剔出供應鏈。思科系統執行長羅賓斯本月稍早表示，該公司以前出售產品給中國大型電信商和國營企業，現已不再受邀參與投標。

中國商務部5月首度宣布不可靠實體清單時，官員說是針對不遵守市場規則、背離合約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，或者傷害中國國家利益的外企。目前尚未指明任何特定公司或個人，或說明列入黑名單的後果。