南韓央行一如預期維持利率不變於1.5% 先觀望Fed動向

2019-08-30 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



韓國央行今天維持基準利率不變，符合市場預期。

儘管南韓面臨進一步放鬆政策以刺激經濟成長的壓力，南韓央行決定將基準利率維持在1.50%不變。上次在7月的政策會議中，南韓央行三年來首度降息。

接受華爾街日報調查的23名分析師中，有19人預料南韓央行會等候聯準會（Fed）9月下一次政策決定，而後在年底之前至少再降息一次。