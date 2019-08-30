庫存驟降助油價上漲逾1% 美中貿易樂觀消息打壓金價

2019-08-30 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四上漲，主因美國原油庫存大幅減少。金價走低，因中國示意希望解決與美國的長期貿易爭端，緩解投資人對美中貿易戰拖累全球成長的疑慮。

布蘭特原油期貨上漲0.59美元或0.98%，結算價報每桶61.08美元。西德州原油期貨上漲0.93美元或1.7%，結算價報每桶56.71美元。

美國政府周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存驟降1,000萬桶，至去年10月以來最低。

分析師指出，颶風向佛羅里達州逼近，也令市場對供給減少產生疑慮。與此同時，由於對經濟成長的擔憂有所緩解，布蘭特原油升至每桶61美元上方。

芝加哥price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「美國原油價格存在颶風溢價，颶風對墨西哥灣的生產構成威脅。」

金價周四下跌，主因美中貿易磋商的最新進展使股市信心增強，美元走強，但對全球經濟放緩的疑慮仍提供支撐。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,526.62美元。美國黃金期貨下跌0.8%，結算價報每英兩1,536.90美元。

U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek表示：「對貿易談判的樂觀情緒增強，促使投資人減持黃金。不過，近幾個月金價持續上漲，漲勢目前還沒有終結的跡象。」

金價本月迄今已上漲約8%，有望寫下2016年6月以來單月最大漲幅，主因投資人全球經濟陷入衰退，提振對避險黃金的需求。