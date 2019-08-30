美元走升 受美中貿易樂觀情緒提振

2019-08-30 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周四走強，華盛頓和北京討論在9月重啟談判，緩和各界對當前貿易戰的疑慮。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至98.507。 中國商務部發言人周四表示，全球最大的兩個經濟體正在就下一輪面對面會談進行磋商，但能否取得進展取決於華盛頓方面能否創造有利條件。他還表示，希望美國取消將於9月1日生效的額外關稅。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「樂觀的理由看起來有點虛弱，」並指出美國總統川普有關不同級別貿易對話的評論是「毫無意義的，因為技術談判經常進行」。

對高風險資產的買盤打壓日圓和瑞郎等避險貨幣，美國公債殖利率上升。美元兌日圓升值0.3%至106.49，美元兌瑞郎上漲0.5%至0.9867，也達到周五以來最高。美元對日圓得益於股市和殖利率上漲。美元對瑞郎連續四個交易日上漲，是4月以來最長連漲。

歐元兌美元下跌0.2%至1.1058，盤中低點1.1042，為8月1日以來最低。歐洲央行官員Klaas Knot表示歐洲經濟尚不需要恢復量化寬鬆。

英國首相強森計劃讓國會休會，升高英國無協議脫歐的可能性之後，英鎊仍是市場關注的焦點。英鎊兌美元跌0.2%，至1.2181美元，逼近1.2015美元的2017年1月低點。