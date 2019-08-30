道瓊指數飆漲326點 美中貿易緊張局勢似有緩和跡象

2019-08-30 07:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四上漲逾1%，主因中國示意不會立即對川普最新的關稅舉措予以反制，緩解對貿易緊張局勢加劇可能引發經濟衰退的疑慮，科技股和工業股領漲。

道瓊工業指數上漲326.15點或1.25%，報26,362.25點；標普500指數上揚36.63點或1.27%，報2,924.57點；那斯達克指數上漲116.51點或1.48%，報7,973.39點。

中國商務部周四表示，美中雙方正在討論原定9月舉行的下一輪談判，當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件。

美國總統川普受訪時表示，美國和中國的談判代表將在周四舉行不同級別的會談，但沒有提供更多細節。

一些分析師對中國的言論持審慎態度，因為並無實質內容。Globalt Investments高級投資組合經理Thomas Martin表示：「中國的說法像是在敷衍，現在當然不該讓事態進一步惡化。」

蘋果、微軟等可能受關稅衝擊的大型科技公司股價上漲，推動科技股上漲1.73%，為8月16日以來的最大單日漲幅。蘋果上漲1.69%，微軟收漲1.89%。

營收主要來自中國的晶片股也上漲，費城半導體指數上揚2.25%。另外，聯合技術等與貿易磋商進展高度相關的工業股走高，工業類股上漲1.77%。

儘管如此，美股三大指數8月料將寫下5月以來的最差表現，且月線首次收黑，因市場擔心美中貿易戰升級將導致全球經濟滑入衰退。

川普政府周三正式宣布將3,000億美元中國輸美商品關稅上調5%，生效日期定在9月1日和12月15日，引發數百家美國企業發出漲價警告。